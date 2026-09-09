Киев берет курс на Фараджа: почему Украине нужно начать говорить с правыми

Информация Politico о возможном визите в Украину лидера британской правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа привлекла внимание, учитывая его неоднозначную позицию по Украине и России. В то же время, Reform UK демонстрирует стремительный рост популярности в Великобритании, а на последних местных выборах партия получила весомые результаты. На этом фоне потенциальный визит Фараджа в Украину может иметь не только символическое, но и политическое значение. При этом рост поддержки правопопулистских сил в настоящее время наблюдается во многих европейских странах. Насколько важным для Украины может быть визит Найджела Фараджа? Следует ли Киеву активнее работать с правопопулистскими силами, даже если их предыдущие заявления по Украине были неоднозначными? Издание "Комментарии" обратилось с этими вопросами к экспертам.

Владимир Зеленский и Найджел Фарадж

"Мультиправые" – далеко не все пророссийские

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук так прокомментировал ситуацию:

"Хотя Найджел Фарадж действительно делал заявления, которые можно трактовать как пророссийские, на самом деле строго пророссийским политиком его назвать трудно. Он неоднократно критиковал Россию, Путина, обвиняя Москву в войне против Украины. В то же время он допускал действительно некоторые заявления, которые можно было трактовать как пророссийские, в частности в контексте того, что якобы Россию спровоцировали, и якобы должны Европа, Запад, расширение НАТО и т.д. В то же время, можно сказать, что он вряд ли является принципиально последовательным пророссийским политиком. Найджел Фарадж скорее типичный популист, который ищет любые способы покритиковать власть. И когда, например, британские власти поддерживали Украину, он выступал против".

По словам Петра Олещука, сейчас, когда Найджел Фарадж из маргинального политика превращается в политика, вполне может даже претендовать на приход к власти, он, очевидно, хочет снять с себя соответствующее позиционирование пророссийского политика и изменить отношение к себе.

Это очень показательно, потому что это демонстрирует, что в Великобритании трудно рассчитывать на победу, несмотря ни на что, если ты занимаешь антиукраинскую позицию. Еще раз подчеркну, это очень и очень показательно", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Эксперт отмечает, что на Европу это все экстраполировать достаточно трудно, хотя это указывает на то, что не надо жестко держаться за все эти определения, однако то, что "мультиправые" – все пророссийские. Они, как правило, не последовательно пророссийские. Они просто антисистемны.

"А, поскольку системные партии поддерживали Украину, значит, они выступали против поддержки Украины и обвиняли в этом свои действующие правительства. Среди них действительно есть много российской агентуры, которая откровенно работает за российские деньги. И таких, например, и той же "Альтернативы для Германии" немало. Но в случае "правых" далеко не все так просто, поэтому Украине действительно нужно искать способы и варианты, как с ними взаимодействовать, как на них влиять, тем более у Украины для этого есть соответствующие аргументы. В частности, украинские "правые" политики, ветераны, они, я думаю, вполне могли бы в этой ситуации поспособствовать налаживанию отношений с европейскими "правыми". Потому что у европейских "правых" тоже есть во многих моментах очень оторванное от жизни видение ситуации в России и Украине", – прокомментировал Петр Олещук.

Эксперт отмечает, что Россия достаточно активно пропагандировала действующий российский режим, как едва ли не воплощение каких-то христианских ценностей, что совсем не соответствует действительности. Поэтому работать здесь вполне можно, хотя и не со всеми.

Сейчас общеевропейский тренд – рост популярности правопопулистских партий

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко отметил, что возможный визит лидера правопопулистской британской партии Reform UK Найджела Фараджа в Украину действительно заслуживает внимания. По мнению эксперта, у Фараджа неоднозначная репутация, но следует учитывать рост популярности его партии, ее победу на местных выборах в Великобритании.

"Вообще-то сейчас это общеевропейский тренд – рост популярности правопопулистских партий. Некоторые из них, как, например, "Альтернатива для Германии", откровенно пророссийские. И с ними не о чем разговаривать. С некоторыми другими правопопулистскими партиями можно и нужно работать и получать их поддержку Украины, как это было с партией Джорджии Мэлони в Италии", – отметил политолог.

Эксперт убежден, что нужно работать и с Фараджем, тем более что в Великобритании есть консенсус в поддержку Украины.

"В этом контексте приведу любопытный факт. По моим данным, с Фараджем встречался посол Украины в Великобритании Валерий Залужный. Может это также способствовало намерениям Фараджа посетить Украину", – отметил Владимир Фесенко.

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