Київ бере курс на Фараджа: чому Україні треба почати говорити з правими

Інформація Politico про можливий візит до України лідера британської правопопулістської партії Reform UK Найджела Фараджа привернула увагу з огляду на його неоднозначну позицію щодо України та Росії. Водночас Reform UK демонструє стрімке зростання популярності у Великій Британії, а на останніх місцевих виборах партія здобула вагомі результати. На цьому тлі потенційний візит Фараджа до України може мати не лише символічне, а й політичне значення. При цьому зростання підтримки правопопулістських сил нині спостерігається у багатьох європейських країнах. Наскільки важливим для України може бути можливий візит Найджела Фараджа? Чи варто Києву активніше працювати з правопопулістськими силами, навіть якщо їхні попередні заяви щодо України були неоднозначними? Видання "Коментарі" звернулося з цими питаннями до експертів.

Володимир Зеленський та Найджел Фарадж

"Мультиправі" – далеко не всі проросійські

Політолог, викладач Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка, експерт з міжнародної політики Петро Олещук так прокоментував ситуацію:

"Хоча Найджел Фарадж дійсно робив заяви, які можна трактувати, як проросійські, насправді строго проросійським політиком його назвати важко. Він неодноразово критикував Росію, Путіна, звинувачуючи Москву у війні проти України. Водночас він допускав дійсно деякі заяви, які можна було трактувати, як проросійські, зокрема в контексті того, що нібито Росію спровокували, і нібито винні Європа, Захід, розширення НАТО тощо. Водночас можна сказати, що він навряд чи є принципово послідовним проросійським політиком. Найджел Фарадж швидше типовий популіст, який шукає будь-які способи, аби покритикувати владу. І, коли, наприклад, британська влада підтримувала Україну, він виступав проти".

За словами Петра Олещука, зараз, коли Найджел Фарадж із маргінального політика перетворюється на політика, який цілком може навіть претендувати на прихід до влади, він, очевидно, хоче зняти з себе відповідне позиціонування проросійського політика і змінити ставлення до себе.

"Це дуже показово, тому що це демонструє, що у Великій Британії важко розраховувати на перемогу, незважаючи ні на що, якщо ти займаєш антиукраїнську позицію. Ще раз наголошу, це дуже і дуже показово", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Експерт зауважує, на Європу це все екстраполювати достатньо важко, хоча це вказує на те, що не треба жорстко триматися за ці всі визначення проте те, що "мультиправі" – всі проросійські. Вони, як правило, не послідовно проросійські. Вони просто антисистемні.

"А, оскільки системні партії підтримували Україну, значить вони виступали проти підтримки України і обвинувачували в цьому свої чинні уряди. Серед них направду є багато російської агентури, яка відверто працює за російські гроші. І таких, наприклад, і тій самій "Альтернативи для Німеччини" чимало. Але у випадку "правих" далеко не все так просто, тому Україні дійсно треба шукати способи і варіанти, як з ними взаємодіяти, як на них впливати, тим більше в України для цього є відповідні аргументи. Зокрема, українські "праві" політики, ветерани, вони, я думаю, цілком могли би в цій ситуації посприяти налагодженню відносин з європейськими "правими". Тому що європейські "праві" теж мають в багатьох моментах дуже відірване від життя бачення ситуації в Росії та в Україні", – прокоментував Петро Олещук.

Експерт наголошує, Росія достатньо активно пропагувала чинний російський режим, як ледь не втілення якихось християнських цінностей, що зовсім не відповідає дійсності. Тому працювати тут цілком навіть можна, хоча і не з усіма.

Зараз загальноєвропейський тренд – зростання популярності правопопулістських партій

Політолог, політичний консультант Володимир Фесенко зазначив, можливий візит лідера правопопулістської британської партії Reform UK Найджела Фараджа до України справді заслуговує на увагу. На думку експерта, у Фараджа неоднозначна репутація, але треба враховувати зростання популярності його партії, її перемогу на місцевих виборах у Великій Британії.

"Взагалі зараз це загальноєвропейський тренд – зростання популярності правопопулістських партій. Деякі з них, як, наприклад, "Альтернатива для Німеччини", є відверто проросійськими. І з ними нема про що розмовляти. З деякими іншими правопопулістськими партіями можна і треба працювати і здобувати їх підтримку України, як це було з партією Джорджії Мелоні в Італії", – зазначив політолог.

Експерт переконаний, що треба працювати і з Фараджем, тим більше, що у Великій Британії є консенсус на підтримку України.

"У цьому контексті наведу цікавий факт. За моїми даними, з Фараджем зустрічався посол України у Великій Британії Валерій Залужний. Може це також сприяло намірам Фараджа відвідати Україну", – зазначив Володимир Фесенко.

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