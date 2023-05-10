Китай теряет ценного союзника в Европе: страна поворачивает в сторону США

Италия, которая является одним из крупнейших европейских партнеров Китая по инициативе "Один пояс, один путь" до конца года может покинуть проект, заявила премьер-министр Италии Джорджия Мэлони. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Премьер Италии Джорджа Мэлони. Фото из открытых источников

На прошлой неделе премьер Италии Джорджия Мэлони в разговоре со спикером Палаты представителей Конгресса США Кевином Маккарти сообщила, что ее правительство готовится выйти по китайской инициативе, однако окончательное решение еще не принято.

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Италия присоединилась к проекту "Один пояс, один путь" в 2019 году, когда премьер-министром был Джузеппе Конте. С этого момента Италия остается единственной страной G7, участвующей в инициативе под руководством Китая. Если европейская страна не согласится выйти из проекта, соглашение автоматически продлится в 2024 году.

Европейские страны находятся в напряженном положении из-за политического обострения между США и Китаем. Соединенные Штаты открыто призвали Италию отказаться от сотрудничества с китайскими властями. Кроме того, на Апеннинском полуострове в скором времени могут ограничить деятельность нескольких компаний из Китая, в частности, Sinochem Holding, которая является крупнейшим акционером производителя шин Pirelli.

B loomber g отмечает, что советники Мэлони обсуждают возможные варианты экономической мести Китая на выход Италии из проекта. Официального решения от Италии ждать раньше чем после саммита G7, который состоится 19 мая в Японии.

В общем, инициатива "Один пояс, один путь" профинансировала инфраструктурные объекты по всему миру на сумму в 900 млрд долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай отреагировал на потенциальное открытие офиса НАТО в Японии.

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