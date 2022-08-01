Конфликт между Сербией и Косово: почему войны не будет – как это может отобразиться на Украине

31 июля ситуация на границе Сербии и Косово обострилась. Появились риски появления новой "горячей точки". Эксперты проанализировали ситуацию для издания "Комментарии".

Граница Косово и Сербии. Фото: из открытых источников

Сербия умудрилась окружить себя таким числом недружественных стран, что любые ее попытки обострить ситуацию будут моментально купированы

Военный эксперт, полковник запаса Сергей Грабский уверяет, что никаких проблем не будет. Балканы, по его словам, имеют основу тлеющего конфликта. Но так как там на постоянной основе находятся войска НАТО (и в Косово, и в Боснии), риски значительно снижаются.

"Буквально вчера причина, из-за которой развернулся кризис, была отсрочена. Правительство Косово приняло решение отложить на месяц (до 1 сентября) процедуру введения запрета на сербские документы и автомобильные номера (что вызывало возмущение сербского меньшинства в Косово). То есть, стороны договорились не обострять ситуацию, избегать перехода конфликта в горячую фазу. Миссия НАТО моментально включилась в ситуацию и фактически ликвидировала угрозу", – поясняет эксперт.

По его словам, у той же Сербии – ограниченный военный потенциал.

"Им не давали восстанавливать военную промышленность. Так что сербы могут рассчитывать на весьма ограниченные ресурсы. К тому же, Сербию легко перекрывать, закрыв воздушное пространство. Исходя из этого, они могут делать разве что политические демарши. Но не активные боевые действия", – отмечает Сергей Грабский.

Россия, считает он, конечно, хотела бы раздуть нам конфликт. И уже выступает с антизападными, просербскими заявлениями.

"Но, подчеркиваю, перекрытое воздушное пространство сведет на нет подобные усилия. Более того — российские самолеты уже не могут летать во многие страны. Понятно, что рф будет раскачивать ситуацию, подогревать сербский шовинизм. Но это моральная поддержка – не более. Возможно, некая финансовая. И всё, – прогнозирует полковник. – Сербия умудрилась окружить себя таким числом недружественных стран, что любые ее попытки обострить ситуацию будут моментально купированы. Что мы и видим".

Теперь любое нарушение хрупкого баланса на Балканах создает серьезные проблемы ЕС и НАТО во всемерной поддержке Украины

Директор Киевского института мирных исследований, профессор, политэксперт Андрей Мишин рассуждает так:

"Я бы не говорил о специальном расшатывании ситуации на Балканах. Проблема старая – и заключается в неопределённости международно-правового статуса Косово. При этом Косово, провозгласившее независимость в феврале 2008 года, сегодня является потенциальным кандидатом в ЕС. Европейский союз подписали соглашение об ассоциации с Косово осенью 2015 года, но пять членов ЕС (Греция, Испания, Кипр, Румыния и Словакия) не признают независимость Косова и считают его частью Сербии, также кандидата в ЕС. Германия, США и Великобритания наоборот всячески поддерживают Приштину и заявляют, что рано или поздно "Сербия будет вынуждена признать Косово". Предыдущее обострение конфликта мы наблюдали осенью прошлого года, когда на КПП "Яринье" направили косовский спецназ ROSU, а подразделения армии Сербии были стянуты к Рашке (поселок городского типа, расположенный в Рашском округе в Сербии – прим. ред.)".

Тогда ЕС, напоминает эксперт, обещал урегулировать конфликт с автомобильными номерами. Но, как видим, без результата.

"Между тем, политическая ситуация на континенте кардинально изменилась, – отмечает Андрей Мишин. – Сегодня конфликт в Косово однозначно рассматривается сквозь призму агрессии России против Украины. На фоне неопределенной позиции Сербии по поддержке Украины, Москва провокационно призывает Косово и "стоящий за ней ЕС" к соблюдению прав сербов в Косово. МИД РФ даже называет решение Приштины ввести правила о принудительной замене личных документов сербов шагом к их изгнанию из Косова. С прошлого обострения ситуации в сентябре 2021 года Россия накачивает Сербию оружием. Речь о комплексах ПВО "Панцирь-С", ударных вертолетах Ми-35, партий ПТРК "Корнет", танкового батальона Т-72МС. Косово за это время получило от партнеров легкие бронемашины и противотанковые ракетные комплексы, но поставок вертолетов, как и другой серьезной техники, пока не было. Теперь любое нарушения хрупкого баланса на Балканах создает серьезные проблемы ЕС и НАТО во всемерной поддержке Украины. Потому в среднесрочной перспективе международно-правового статус Косово, скорее всего, останется неопределенным – как тактический выигрыш Сербии".

Также издание "Комментарии" сообщало — Донбасс – не главная цель, россияне готовят новое наступление: в США назвали направление.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!