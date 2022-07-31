В Косово отреагировали на обострение ситуации на границе с Сербией и назвали виновных

В Косово заявили, что следующие несколько дней будут сложными, ведь страна сталкивается с сербским шовинизмом, о котором все очень хорошо знают. С таким заявлением выступил премьер-министр Косово Альбин Курти. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь со ссылкой на его видеообращение.

Премьер-министр Косово Альбин Курти (фото из открытых источников)

Глава правительства сообщил, что несколько следующих дней будут трудными, но в стране будут работать ради мира порядка.

"Мы сталкиваемся с хорошо знакомым нам сербским национал-шовинизмом. Следующие часы, дни и недели могут быть сложными и проблематичными. Мы будем работать день и ночь, и вместе нам удается поддерживать закон и порядок", — заявил глава правительства.

Кроме этого, Альбин Курти назвал главных виновников этого обостренного конфликта. По его мнению, это президент Сербии Александр Вучич и директор Офиса по Косово и Метохии Петарь Петкович.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что в Сербии заявили о запланированном нападении на сербов. Армия Косово якобы собирается напасть на сербов, проживающих в северных районах частично признанной страны. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич. Глава Сербии заявил о сложной ситуации в отношениях между балканскими странами. Кроме этого, Вучич сообщил, что на административные пункты отправили две единицы с 21 тонной топлива, чтобы "остановить тех людей, у которых есть удостоверение лица, выданного в Сербии". Он анонсировал запланированную операцию, которая должна начаться, 31 июля, в полночь.

Также "Комментарии" писали о том, что Россия отреагировала на обострение ситуации. 31 июля стало известно об обострении конфликта между Сербией и Косово. На ухудшение ситуации уже отреагировали в Кремле. Так кремлевская пресс-секретарь Мария Захарова обнародовала российское заявление, где РФ традиционно обвиняет Америку и Евросоюз.

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