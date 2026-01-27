logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.13

EUR/UAH

51.06

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа 14 стран объявили предупреждение "теневому флоту" РФ: теперь грозит нефтяным танкерам
commentss НОВОСТИ Все новости

14 стран объявили предупреждение "теневому флоту" РФ: теперь грозит нефтяным танкерам

14 стран Европы выступили с предупреждением теневого флота России в Балтийском и Северном морях.

27 января 2026, 14:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Группа из 14 европейских стран выступила с общим предупреждением относительно так называемого теневого флота России, активно работающего в Балтийском и Северном морях. Речь идет о сотнях танкеров, перевозящих российскую нефть в обход санкций и все чаще представляющих угрозу безопасности международного судоходства.

14 стран объявили предупреждение "теневому флоту" РФ: теперь грозит нефтяным танкерам

Теневой флот России. Фото из открытых источников

В заявлении, обнародованном Министерством транспорта Великобритании, страны подчеркнули, что каждое судно имеет право ходить только под одним флагом и обязано иметь действующие документы по безопасности и страхованию. Танкеры, не соблюдающие эти требования, могут быть признаны судами без флага. Из этого следует, что к ним будут применяться правовые последствия, включая задержание.

Документ подписали Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и Великобритания. Они ссылаются на нормы международного морского права, разрешающие вмешательство в случае угрозы безопасности навигации.

14 стран объявили предупреждение ”теневому флоту” РФ: теперь грозит нефтяным танкерам - фото 2

Европа предупредила теневой флот России

Теневой флот – это примерно 1 500 танкеров, перевозящих нефть из России, Ирана и Венесуэлы. Многие из них устарели, часто меняют флаги, выключают транспондеры или используют фальшивые документы, чтобы скрыть маршруты и владельцев.

Отдельно страны обратили внимание на вмешательство России в работу спутниковых навигационных систем и автоматических идентификационных систем судов. Такие действия создают реальную угрозу аварий и экологических катастроф в загруженных морских коридорах.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что немецкие журналисты обнаружили "теневую почту" Путина.

Также "Комментарии" писали, что Франция задержала теневой танкер РФ.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.gov.uk/government/publications/the-growing-risks-to-maritime-safety/the-growing-risks-to-maritime-safety
Теги:

Новости

Все новости