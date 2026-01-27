14 стран объявили предупреждение "теневому флоту" РФ: теперь грозит нефтяным танкерам

Группа из 14 европейских стран выступила с общим предупреждением относительно так называемого теневого флота России, активно работающего в Балтийском и Северном морях. Речь идет о сотнях танкеров, перевозящих российскую нефть в обход санкций и все чаще представляющих угрозу безопасности международного судоходства.

Теневой флот России. Фото из открытых источников

В заявлении, обнародованном Министерством транспорта Великобритании, страны подчеркнули, что каждое судно имеет право ходить только под одним флагом и обязано иметь действующие документы по безопасности и страхованию. Танкеры, не соблюдающие эти требования, могут быть признаны судами без флага. Из этого следует, что к ним будут применяться правовые последствия, включая задержание.

Документ подписали Бельгия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Швеция и Великобритания. Они ссылаются на нормы международного морского права, разрешающие вмешательство в случае угрозы безопасности навигации.

Европа предупредила теневой флот России

Теневой флот – это примерно 1 500 танкеров, перевозящих нефть из России, Ирана и Венесуэлы. Многие из них устарели, часто меняют флаги, выключают транспондеры или используют фальшивые документы, чтобы скрыть маршруты и владельцев.

Отдельно страны обратили внимание на вмешательство России в работу спутниковых навигационных систем и автоматических идентификационных систем судов. Такие действия создают реальную угрозу аварий и экологических катастроф в загруженных морских коридорах.

