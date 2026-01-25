Знайшли "тіньову пошту" Путіна: куди і що перевозять

Попри санкції Європейського Союзу, заборонені товари продовжують потрапляти з Німеччини до Росії через приховану логістичну мережу. Розслідування німецького видання BILD викрило так звану "тіньову пошту" Кремля. Це система, яка дозволяє транспортувати сотні тонн вантажів до Москви в обхід обмежень.

Російський диктатор Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Журналісти BILD використали GPS-маячки, щоб відстежити шлях тестових посилок компанії, яка пов'язана з колишніми співробітниками дочірньої структури "Пошти Росії" у Німеччині. Ця компанія була зареєстрована наприкінці 2022 року та відіграє ключову роль у схемі обходу санкцій. Формально вона має лише поштову скриньку в Кельні, однак фактично вантажі звозять на склад поблизу аеропорту Берлін-Бранденбург. Звідти фури прямують через Польщу та Білорусь до Росії.

Для експерименту журналісти надіслали п’ять посилок із санкційними електронними компонентами, задекларованими як побутові речі. Кожна доставка коштувала 26 євро, і всі посилки безперешкодно дісталися Москви. Додаткову увагу слідчих привернуло використання документів пошти Узбекистану, яка не має права працювати на території ФРН.

BILD пише, що німецька влада вже перевіряє можливі порушення санкційного режиму. Водночас у логістичній компанії стверджують, що система контролю ЄС нібито унеможливлює порушення. Однак там додали, що не застраховані від "хибних заяв".

