Литва усиливает изоляцию России. Введены новые ограничения

Литовское правительство решило еще больше сократить транзит российских товаров через свою страну. Перевозки, происходящие из РФ на территорию Калининградской области будут уменьшены на 7%. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ТАСС.

Литва ввела новые ограничения для России. Фото из открытых источников

Мир усиливает изоляцию Российской Федерации из-за агрессивных военных действий РФ в отношении Украины. После введения санкций против России, Литва перестала пускать через свою территорию запрещенные товары, направлявшиеся в Калининградскую область. А для других товаров были введены ограничения. Таким образом, в эксклаве РФ начали жаловаться на нехватку железа, спирта, цемента, стали, предметов роскоши и других товаров.

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Несмотря на значительные ограничения, Литва решила еще больше снизить транзит российских товаров в Калининградскую область.

"Сейчас максимальный объем транзита составляет 2,89 млн. тонн, что на 7% меньше, чем в 2022 году", — сообщают СМИ.

Товары через Литву Российская Федерация может транспортировать исключительно по железной дороге, а автомобильный и авиационный транзит остановлены. Кроме того, запрещена перевозка товаров двойного значения, которые могут использоваться в военных целях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что двенадцать стран ЕС угрожают выгнать со своих рынков всех, кто помогает России обходить санкции. Соответствующие дискуссии обсуждают для введения нового пакета санкций в годовщину российского вторжения.

Также "Комментарии" писали о союзнике Путине, который отказывается покупать самолеты в России. Сербский лидер Александар Вучич планирует заказать истребители во Франции, а не в РФ, как до этого делал.