logo

BTC/USD

24130.46

ETH/USD

1644.67

LTC/USD

94.25

USD/UAH

39.50

EUR/UAH

41.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Литва усиливает изоляцию России. Введены новые ограничения
commentss НОВОСТИ Все новости

Литва усиливает изоляцию России. Введены новые ограничения

Правительство Литвы снизило нормы для транзита российских товаров через свою территорию. Теперь в Калининградской области еще больше испытают дефицит товаров.

сегодня, 13:15
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Литовское правительство решило еще больше сократить транзит российских товаров через свою страну. Перевозки, происходящие из РФ на территорию Калининградской области будут уменьшены на 7%. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на ТАСС.

Литва усиливает изоляцию России. Введены новые ограничения

Литва ввела новые ограничения для России. Фото из открытых источников

Мир усиливает изоляцию Российской Федерации из-за агрессивных военных действий РФ в отношении Украины. После введения санкций против России, Литва перестала пускать через свою территорию запрещенные товары, направлявшиеся в Калининградскую область. А для других товаров были введены ограничения. Таким образом, в эксклаве РФ начали жаловаться на нехватку железа, спирта, цемента, стали, предметов роскоши и других товаров.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Несмотря на значительные ограничения, Литва решила еще больше снизить транзит российских товаров в Калининградскую область.

"Сейчас максимальный объем транзита составляет 2,89 млн. тонн, что на 7% меньше, чем в 2022 году", — сообщают СМИ.

Товары через Литву Российская Федерация может транспортировать исключительно по железной дороге, а автомобильный и авиационный транзит остановлены. Кроме того, запрещена перевозка товаров двойного значения, которые могут использоваться в военных целях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что двенадцать стран ЕС угрожают выгнать со своих рынков всех, кто помогает России обходить санкции. Соответствующие дискуссии обсуждают для введения нового пакета санкций в годовщину российского вторжения.

Также "Комментарии" писали о союзнике Путине, который отказывается покупать самолеты в России. Сербский лидер Александар Вучич планирует заказать истребители во Франции, а не в РФ, как до этого делал.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://tass.com/economy/1578915
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!