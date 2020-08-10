Майдан в Минске: как прошла ночь после выборов в Беларуси

Протесты в Минске. Фото: Tut.By

Ночь после выборов президента обернулась массовыми протестами и столкновениями с правоохранителями в белорусской столице. На утро, 10 августа, центр Минска патрулируют силовики, а интернет в городе по-прежнему работает с перебоями. Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Тысячи протестующих начали съезжаться в центр Минска, как только стало известно о первых результатах президентских выборов. Прогнозировано победу одержал нынешний глава государства Александр Лукашенко, оставив далеко позади свою главную конкурентку - оппозиционерку Светлану Тихановскую. По данным официального экзитпола, он набрал почти 80 процентов голосов. Оппоненты Лукашнеко обвинили его в фальсификации результатов.

Самые массовые протесты вспыхнули около стелы "Минск город-герой". Только после полуночи силовики смогли вытеснить толпу оттуда. Для этого в людей стреляли резиновыми пулями и бросали в них светошумовыми гранатами, силовики развернули в толпу водометы и распылили слезоточивый газ.





В какой-то момент в толпу протестующих въехал автозак.





Многих людей после этого арестовали. По информации ряда СМИ в результате столкновений есть один убитый, много раненых, еще больше - арестованных. Точное количество пострадавших неизвестно.





На утро понедельника, 10 августа, протесты в центре Минска утихли. В столице страны все еще остаются проблемы с интернетом, которые начались как раз в момент начала акций. С перебоями работает служба такси.

Официальные результаты выборов Центризбирком Белоруси намерен озвучить уже сегодня.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что после начала протестов в Минске к президенту Александру Лукашенко обратились президенты других стран.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!