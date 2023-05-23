Молдова определилась с арестом Путина, если он попадет на территории страны

Президент Молдовы Майя Санду утвердительно ответила на вопрос о возможном аресте Владимира Путина за его военные преступления в Украине. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Euronews Romania.

Президент Молдовы Майя Санду. Фото из открытых источников

Лидер Молдовы Майя Санду дала большое интервью для национальных вещателей страны. Журналист Euronews спросил Санду о том, выполнит ли Молдова решение Международного уголовного суда, который 17 марта выдал арест на президента России Владимира Путина обвинив его в причастности к вероятным военным преступлениям в Украине.

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"Да. Республика Молдова подписала соглашение об уголовном суде, и Молдова будет уважать решение суда", — ответила Майя Санду и добавила, что когда началась война, она сама лично слышала взрывы бомб.

Президент Молдовы также ответила на вопрос о возможном вторжении Российской Федерации на территорию ее страны.

"Сейчас нет риска военного вторжения для Республики Молдова благодаря Украине, которая держит российскую армию подальше от наших границ", — отметила Санду.

Однако Майя Санду добавила, что, несмотря на это, Россия пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове и шантажирует страну энергоресурсами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что из-за зависимости от российских энергоресурсов Молдова начала искать альтернативных партнеров. А недавно премьер-министр Молдовы Дорин Речан заявил, что его страна больше не использует природный газ из России.

Также "Комментарии" писали, что Молдова отреагировала на предложение увеличения численности российских миротворцев в Приднестровье.