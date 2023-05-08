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Молдова отреагировала на предложение о увеличении численности российских «миротворцев» в Приднестровье

Представитель Бюро политики реинтеграции Молдовы ответила на предложение увеличить присутствие российских сил в ПМР.

сегодня, 18:25
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Автор:

Slava Kot

Представитель непризнанной "Приднестровской молдавской республики" в России Леонид Манаков обратился в Кремль с запросом об увеличении числа российских "миротворцев". На такие заявления отреагировали в Молдове, где сообщили, что не понимают кто такой Манаков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Ziarul de Gardă.

Молдова отреагировала на предложение о увеличении численности российских «миротворцев» в Приднестровье

Президент Молдовы Майя Санду. Фото из открытых источников

Леонид Манаков попросил увеличить присутствие россиян в ПМР. Свое решение представитель непризнанного квазиобразования объяснил тем, что существует опасность активных действий Украины и Молдовы. Таким чиновник предложил увеличить количество россиян с 450 человек до 3100 человек.


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Представитель Бюро политики реинтеграции Молдовы Мариана Сари объявила официальную позицию по запросу Маканова.

"Во-первых, должен быть выяснен вопрос статуса так называемого представительства, от имени которого выступает господин Манаков. Таких разъяснений Кишинев ждал более 4 лет", — сказала Сари.

Далее спикер напомнила, что в соглашении о прекращении огня нет ПМР, ведь оно было подписано между президентом Молдовы Мирчей Снегуром и президентом России Борисом Ельциным.

"Во-вторых, о мирном механизме могут говорить стороны, подписавшие Соглашение от 21 июля 1992 года, а не люди, которые к этому механизму не имеют отношения", – сказала представитель Бюро политики реинтеграции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что МИД Молдовы требуют объяснений у российского посла слов Медведева, который сказал, что такой "страны такой уже нет".

Также "Комментарии" писали о президенте России Владимире Путине, который не поздравил президент Молдавии с Днем Победы во время рассылки сообщений странам-членам СНГ.



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Источник: https://www.zdg.md/en/?p=11517
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