Молдова отреагировала на предложение о увеличении численности российских «миротворцев» в Приднестровье

Представитель непризнанной "Приднестровской молдавской республики" в России Леонид Манаков обратился в Кремль с запросом об увеличении числа российских "миротворцев". На такие заявления отреагировали в Молдове, где сообщили, что не понимают кто такой Манаков. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Ziarul de Gardă.



Президент Молдовы Майя Санду. Фото из открытых источников

Леонид Манаков попросил увеличить присутствие россиян в ПМР. Свое решение представитель непризнанного квазиобразования объяснил тем, что существует опасность активных действий Украины и Молдовы. Таким чиновник предложил увеличить количество россиян с 450 человек до 3100 человек.

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Представитель Бюро политики реинтеграции Молдовы Мариана Сари объявила официальную позицию по запросу Маканова.

"Во-первых, должен быть выяснен вопрос статуса так называемого представительства, от имени которого выступает господин Манаков. Таких разъяснений Кишинев ждал более 4 лет", — сказала Сари.

Далее спикер напомнила, что в соглашении о прекращении огня нет ПМР, ведь оно было подписано между президентом Молдовы Мирчей Снегуром и президентом России Борисом Ельциным.

"Во-вторых, о мирном механизме могут говорить стороны, подписавшие Соглашение от 21 июля 1992 года, а не люди, которые к этому механизму не имеют отношения", – сказала представитель Бюро политики реинтеграции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что МИД Молдовы требуют объяснений у российского посла слов Медведева, который сказал, что такой "страны такой уже нет".

Также "Комментарии" писали о президенте России Владимире Путине, который не поздравил президент Молдавии с Днем Победы во время рассылки сообщений странам-членам СНГ.