Норвежская разведка назвала страну, представляющую главную угрозу

Правительство Норвегии получило ежегодную оценку угроз для их страны от основных служб безопасности. По этим результатам оказалось, что Россия представляет наибольшую угрозу Европе и Норвегии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на The Guardian.

Министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм. Фото из открытых источников

После ежегодного анализа Службы внешней разведки, Управления национальной безопасности и Службы внутренней безопасности Норвегии министр обороны Бьорн Арильд Грам назвал страну, представляющую главную угрозу Европе.

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"Сегодня Россия представляет наибольшую угрозу безопасности Норвегии и Европы, и противостояние с Западом будет продолжительным", — заявил министр обороны Норвегии.

Заместитель председателя Службы внешней разведки Норвегии Ларс Нордрум ранее сообщал, что его страна может подвергнуться атакам со стороны Российской Федерации. Главной мишенью для россиян могут стать нефтяные установки.

"Норвегия сейчас является важнейшим поставщиком энергии для Европы после того, как Россия прекратила экспорт газа на мероприятие", — сказал Нордрум.

Глава управления национальной безопасности Софи Нистрем добавляет, что от российского саботажа на норвежских установках может пострадать вся Европа. Именно через норвежские нефтяные и газовые установки страны ЕС получат значительную часть энергетических ресурсов, ранее поступавших из России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что британцы обнародовали шпионский план Кремля.

Также "Комментарии" писали о пресс-конференции генсека НАТО Йенса Столтенберга, на которой он заявил, что Путин начинает новые наступательные действия . Генсек также обвинил две страны , стоящие за шпионскими пулями.