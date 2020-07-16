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Главная Новости Мир Европа Новая волна задержаний в Беларуси: людей хватали под зданием ЦИК
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Новая волна задержаний в Беларуси: людей хватали под зданием ЦИК

Очередь из желающих обжаловать решение ЦИК об отказе в регистрации оппозиционных кандидатов на выборы президента к вечеру растянулась на километр

сегодня, 08:47
Автор:

Виолетта Комаровская
Новая волна задержаний в Беларуси: людей хватали под зданием ЦИК

Фото: TUT.BY

После массовых стихийных протестов и таких же массовых задержаний, граждане в Беларуси придумали иной способ выразить свое недовольство действиями Центризбиркома, который отказался накануне регистрировать оппозиционных кандидатов. Они выстроились в очередь перед зданием ЦИК, чтобы подать официальную жалобу. Но и этот протест закончился для некоторых за решеткой. О новых задержаниях сообщил правозащитный центр "Весна". 

Люди начали приходить к зданию белорусской ЦИК с самого утра 15 июля. К вечеру очередь растянулась почти на километр. Но ровно в 19:00 Избирательная комиссия закрылась. На площадь Независимости к тому времени уже стянули ОМОН, выстроили автозаки и спецтехнику. 

Несмотря на все это, толпа протестующих двинулась к Главному почтампу, чтобы отправить жалобу по почте, но и он закрылся в срочном порядке. В отделение почты, которое работает круглосуточно на железнодорожном вокзале, протестующие также не смогли попасть. Именно в этот момент появилось сообщение, что почту якобы заминировали. Соответственно, в отделение никого не пустили.

Вместо этого почти два десятка людей оказались в отделениях милиции. Среди них было несколько журналистов. Люди жалуются, что при задержании сотрудники ОМОНа их жестоко избивали. 


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Напомним, протесты в Беларуси начались во вторник, 14 июля. Тогда ЦИК отказалась регистрировать на выборы президента двух оппозиционных кандидатов Виктора Бабарыко и Валерия Цепкало. 


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