Орбан готовит побег в США после поражения на выборах в Венгрии: что известно

После поражения на парламентских выборах в Венгрии, премьер-министр Виктор Орбан может покинуть страну. Венгерский журналист-расследователь Саболч Пани заявил, что политик может готовить для себя вариант выезда в США на случай обострения ситуации дома.

Саболч Пани в Facebook прокомментировал решение Орбана не занимать депутатское место в новом созыве парламента. Таким образом, многолетний глава правительства отказывается и от парламентского иммунитета, который мог бы защитить его от возможных юридических рисков после потери власти.

По словам журналиста, Орбан может сбежать из Венгрии в США.

"Все это совпадает с моей информацией, согласно которой Орбан планирует поездку в США на лето и что Соединенные Штаты могут стать для него убежищем, если ситуация в Венгрии обострится", — написал журналист.

Отдельное внимание привлекло и перенесение выборов руководства партии "Фидес" на июнь. По мнению Пани, это может свидетельствовать о попытке выиграть время для перегруппировки политической силы после неожиданного поражения.

У Виктора Орбана были тесные связи с президентом США Дональдом Трампом, который публично поддерживал его перед голосованием. В последние годы венгерский премьер также активно выстраивал контакты с американскими консервативными и ультраправыми кругами.

Поражение Орбана стало историческим для Венгрии: политик находился у власти 16 лет и считался одним из самых влиятельных лидеров современной Европы. Уже через несколько часов после закрытия избирательных участков он признал победу оппозиции и поздравил соперников.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что МИД Венгрии возглавит Орбан: Мадяр назвал своих первых министров.

Также "Комментарии" писали, что дочь Виктора Орбана сбежала из Венгрии в США.