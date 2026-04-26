Орбан готовит побег в США после поражения на выборах в Венгрии: что известно

Рубрики
МЕНЮ
Slava Kot
После поражения на парламентских выборах в Венгрии, премьер-министр Виктор Орбан может покинуть страну. Венгерский журналист-расследователь Саболч Пани заявил, что политик может готовить для себя вариант выезда в США на случай обострения ситуации дома.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников
Саболч Пани в Facebook прокомментировал решение Орбана не занимать депутатское место в новом созыве парламента. Таким образом, многолетний глава правительства отказывается и от парламентского иммунитета, который мог бы защитить его от возможных юридических рисков после потери власти.
Отдельное внимание привлекло и перенесение выборов руководства партии "Фидес" на июнь. По мнению Пани, это может свидетельствовать о попытке выиграть время для перегруппировки политической силы после неожиданного поражения.
У Виктора Орбана были тесные связи с президентом США Дональдом Трампом, который публично поддерживал его перед голосованием. В последние годы венгерский премьер также активно выстраивал контакты с американскими консервативными и ультраправыми кругами.
Поражение Орбана стало историческим для Венгрии: политик находился у власти 16 лет и считался одним из самых влиятельных лидеров современной Европы. Уже через несколько часов после закрытия избирательных участков он признал победу оппозиции и поздравил соперников.
