Орбан набросился в соцсетях на польского премьера, поддерживающего Украину

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на действия польского лидера Дональда Туска, активно поддерживающего Украину, публично выразив критику в соцсети X.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан обвинил Дональда Туска в том, что тот "вновь атаковал Венгрию", пытаясь отвлечь внимание от собственных политических проблем.

"Его партия проиграла президентские выборы, правительство нестабильно, а он сам отстает в опросах. Он преследует оппонентов и критикует промирную позицию Венгрии, чтобы скрыть свои трудности. Это очень грустно", — написал венгерский премьер.

Орбан подчеркнул, что не поддерживает "воинственность господина Туска" и добавил, что Венгрия выбирает путь мира, а не подчинение Брюсселю. Также он отметил, что "историческая дружба между Венгрией и Польшей заслуживает лучшего" и призвал Туска заниматься собственными делами.

Конфликт в соцсетях, вероятно, спровоцировал ироническое сообщение Туска со словами "Или в тюрьме, или в Будапеште", которое стало реакцией на предыдущий пост Орбана о "политической охоте на ведьм" против польских консерваторов и встреча венгерского премьера с бывшим министром юстиции Польши Збигневом Зебро.

Этот инцидент произошел на фоне юридических процессов в Польше. Ранее прокуратура направила в Сейма ходатайство о снятии иммунитета Зебро и привлечении его к ответственности по делу об использовании шпионского программного обеспечения Pegasus.

