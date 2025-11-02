logo_ukra

Головна Новини Світ Європа Орбан накинувся в соцмережах на польського прем’єра, який підтримує Україну
commentss НОВИНИ Всі новини

Орбан накинувся в соцмережах на польського прем’єра, який підтримує Україну

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан публічно звинуватив Дональда Туска у критиці Угорщини та закликав Польщу зосередитися на внутрішніх питаннях.

2 листопада 2025, 09:20
Автор:
avatar

Slava Kot

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко відреагував на дії польського лідера Дональда Туска, який активно підтримує Україну, публічно висловивши критику у соцмережі X.

Орбан накинувся в соцмережах на польського прем’єра, який підтримує Україну

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

Віктор Орбан звинуватив Дональда Туска в тому, що той "знову атакував Угорщину", намагаючись відвернути увагу від власних політичних проблем. 

"Його партія програла президентські вибори, уряд нестабільний, а він сам відстає в опитуваннях. Він переслідує опонентів і критикує промирну позицію Угорщини, щоб приховати свої труднощі. Це дуже сумно", — написав угорський прем’єр.

Орбан наголосив, що не підтримує "войовничість пана Туска" і додав, що Угорщина обирає шлях миру, а не підпорядкування Брюсселю. Також він зазначив, що "історична дружба між Угорщиною та Польщею заслуговує на краще" і закликав Туска займатися власними справами.

Конфлікт у соцмережах, ймовірно, спровокував іронічний допис Туска зі словами "Або у в’язниці, або в Будапешті", який став реакцією на попередній пост Орбана про "політичне полювання на відьом" проти польських консерваторів та зустріч угорського прем’єра з колишнім міністром юстиції Польщі Збігнєвом Зьобро.

Цей інцидент виник на фоні юридичних процесів у Польщі. Раніше прокуратура скерувала до Сейму клопотання про зняття імунітету Зьобро та притягнення його до відповідальності у справі про використання шпигунського програмного забезпечення Pegasus.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Угорщина пригрозила Польщі "розірвати дружбу" через російську нафту.

Також "Коментарі" писали, що в США звинуватили Угорщину і ще дві країни у фінансуванні Путіна.



Джерело: https://x.com/PM_ViktorOrban/status/1984582120472248440
