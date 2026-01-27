Орбан планировал помочь Фицо бежать из Словакии: неожиданная информация из Венгрии

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был готов помочь Роберту Фицо покинуть Словакию в случае его ареста. По словам политика, в мае 2022 года, когда словацкий парламент голосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Фицо, на венгерской стороне границы уже ждали автомобили венгерского правительства.

Роберт Фицо и Виктор Орбан. Фото: Omar Havana/AP

Петер Мадяр рассказал в интервью изданию Valasz Online, что в 2022 году Фицо находился в оппозиции и оказался под угрозой уголовного преследования по делу о создании преступной группировки. Для снятия иммунитета в словацком парламенте потребовалось по меньшей мере 76 голосов из 150, однако голосование провалилось с разницей в два голоса и дело Фицо не дошло до суда.

"Когда его неприкосновенность почти приостановили, и казалось, что Роберт Фицо может потерять свою защиту, автомобиль венгерского правительства стоял на венгерской стороне, ожидая, сделает ли он это", — сказал Мадяр.

Венгерские медиа предостерегают, что эти утверждения не подтверждены независимыми источниками и появились на фоне подготовки к выборам в Венгрии. Однако они озвучены Петером Мадяром, который в 2022 году был членом партии "Фидес", а его тогдашняя жена Юдит Варга занимала должность министра юстиции.

Кроме того, словацкие обозреватели также напоминают о ряде прецедентов, когда Венгрия предоставляла убежище чиновникам из других стран, в частности, бывшему премьеру Северной Македонии Николе Груевскому и двум польским политикам Марцину Романовскому и Збигневу Зебро.

