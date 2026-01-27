logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.96

EUR/UAH

51.23

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Орбан планировал помочь Фицо бежать из Словакии: неожиданная информация из Венгрии
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан планировал помочь Фицо бежать из Словакии: неожиданная информация из Венгрии

Венгерская оппозиция заявила, что Виктор Орбан был готов помочь Роберту Фицо сбежать из Словакии в 2022 году.

27 января 2026, 15:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадяр заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан был готов помочь Роберту Фицо покинуть Словакию в случае его ареста. По словам политика, в мае 2022 года, когда словацкий парламент голосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Фицо, на венгерской стороне границы уже ждали автомобили венгерского правительства.

Орбан планировал помочь Фицо бежать из Словакии: неожиданная информация из Венгрии

Роберт Фицо и Виктор Орбан. Фото: Omar Havana/AP

Петер Мадяр рассказал в интервью изданию Valasz Online, что в 2022 году Фицо находился в оппозиции и оказался под угрозой уголовного преследования по делу о создании преступной группировки. Для снятия иммунитета в словацком парламенте потребовалось по меньшей мере 76 голосов из 150, однако голосование провалилось с разницей в два голоса и дело Фицо не дошло до суда.

"Когда его неприкосновенность почти приостановили, и казалось, что Роберт Фицо может потерять свою защиту, автомобиль венгерского правительства стоял на венгерской стороне, ожидая, сделает ли он это", — сказал Мадяр.

Венгерские медиа предостерегают, что эти утверждения не подтверждены независимыми источниками и появились на фоне подготовки к выборам в Венгрии. Однако они озвучены Петером Мадяром, который в 2022 году был членом партии "Фидес", а его тогдашняя жена Юдит Варга занимала должность министра юстиции.

Кроме того, словацкие обозреватели также напоминают о ряде прецедентов, когда Венгрия предоставляла убежище чиновникам из других стран, в частности, бывшему премьеру Северной Македонии Николе Груевскому и двум польским политикам Марцину Романовскому и Збигневу Зебро.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о громком "туалетном" скандале в Венгрии из-за которого Орбан может упустить последние шансы на победу на выборах.

Также "Комментарии" писали о том, кому прогнозируют победу на выборах в Венгрии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости