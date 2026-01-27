Орбан планував допомогти Фіцо втекти зі Словаччини: несподівана інформація з Угорщини

Лідер угорської опозиційної партії "Тиса" Петер Мадяр заявив, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан був готовий допомогти Роберту Фіцо залишити Словаччину у разі його арешту. За словами політика, у травні 2022 року, коли словацький парламент голосував за зняття депутатської недоторканності з Фіцо, на угорському боці кордону нібито вже чекали автомобілі угорського уряду.

Роберт Фіцо та Віктор Орбан. Фото: Omar Havana/AP

Петер Мадяр розповів в інтерв’ю виданню Valasz Online, що у 2022 році Фіцо був в опозиції та опинився під загрозою кримінального переслідування у справі про створення злочинного угруповання. Для зняття імунітету у словацькому парламенті потрібно було щонайменше 76 голосів зі 150, однак голосування провалилося з різницею у два голоси і справа Фіцо не дійшла до суду.

"Коли його недоторканність майже призупинили, і здавалося, що Роберт Фіцо може втратити свій захист, автомобіль угорського уряду стояв на угорському боці, чекаючи, чи зробить він це", — сказав Мадяр.

Угорські медіа застерігають, що ці твердження наразі не підтверджені незалежними джерелами та з’явилися на тлі підготовки до виборів в Угорщині. Однак вони озвучені Петером Мадяром, який у 2022 році був членом партії "Фідес", а його тодішня дружина Юдіт Варга обіймала посаду міністерки юстиції.

Крім того, словацькі оглядачі також нагадують про низку прецедентів, коли Угорщина надавала притулок чиновникам з інших країн, зокрема колишньому прем’єру Північної Македонії Ніколі Груєвському та двом польським політикам Марціну Романовському та Збігнєву Зьобро.

