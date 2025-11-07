Орбан под давлением Трампа неожиданно изменил мнение о войне в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не исключил, что Украина может одержать победу в войне против России. Это произошло, несмотря на то, что ранее венгерский лидер неоднократно заявлял, что Украина не в состоянии победить РФ, а также утверждал, что Киев якобы уже проиграл войну.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Президент США Дональд Трамп принял в Белом доме Виктора Орбана. Во время разговора с журналистами американский лидер спросил у венгерского премьера, "Вы кажете, что Украина не может выиграть эту войну?". В ответ Орбан указал, что у Украины есть возможность одержать победу.

"Чудо может произойти", — коротко ответил Орбан.

Трамп согласился с лидером Венгрии, сказав "да". Далее американский президент стал хвалить Орбана.

"Он очень мощный человек, его любят. У него нет преступлений, нет проблем, как в некоторых странах. Возможно, у него есть несколько проблем, о которых я не знаю, и, возможно, не хочу знать. Я заступаюсь за Орбана, немного людей это делают, потому что завидуют. Европа совершила огромные ошибки в иммиграции, Орбан таких ошибок не совершал. Орбана уважают все, а некоторые еще любят", — сказал Трамп.

Также американский президент поддержал Орбана перед выборами, которые пройдут весной 2026 года. По словам Трампа, венгерский лидер "будет очень успешен на своих предстоящих выборах".

Кроме того, Трамп заявил, что Венгрии сложно отказаться от российской нефти, поэтому он рассмотрит возможность освободить Будапешт от санкций.

