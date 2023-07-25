Орбан посягнул на новые территории: Словакия вызывает посла Венгрии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Словакию "отколовшейся территорией" от Австро-Венгерской империи. Словакия резко реагирует на заявления Орбана и вызывает посла Венгрии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Telex.

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Орбан принял участие на встрече в румынском городе Беилле-Тушнаде, расположенном на территории Трансильвании, ранее принадлежавшей Венгрии. Там он встретился с лидерами венгерских политических партий, соседствующих с Венгрией стран.

Во время встречи Орбан выступил с программной речью, где назвал Словакию "отколовшейся территорией", а также высказался об венгерском меньшинстве в Словакии. По его словам, несмотря на то, что они составляют около 10% населения, этнические венгры в Словакии не могут обеспечить свое представительство в словацком парламенте.

На эти заявления Орбана отреагировало Министерство иностранных дел Словакии и вызвало венгерского посла Чабу Балога, чтобы объяснить заявления премьер-министра Венгрии.

"Чехословакия (а впоследствии Словакия) и Венгрия в равной степени являются государствами-наследниками Австро-Венгрии. Следовательно, ничто не могло быть отделено от сегодняшней Венгрии", — заявили в министерстве, добавив, что считают распространение подобных наративов кем-либо "бессмысленным".

Напомним, что Виктор Орбан также использует вопросы венгерского меньшинства в Украине, заявляя, что пока он не будет решен, Венгрия не одобрит вступление Украины в ЕС.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что венгерский активист критикует Орбана за его связи с Путиным и принес под дом премьера гроб.

Также "Комментарии" писали об Украине и еще 37 странах, раскритиковавших Венгрию.