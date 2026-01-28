Орбан сделал громкое заявление об угрозах от Зеленского, Сибиги и украинских спецслужб

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан снова пожаловался на якобы "ежедневные угрозы" со стороны руководства Украины.

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Соответствующее заявление главы правительства опубликовал в сети Х его спикер Золтан Ковач.

Орбан утверждает, что такое "давление" связано с предвыборной кампанией в Венгрии и продлится до самого дня голосования. Премьер считает, что таким образом Украина хочет повлиять на внутреннюю политику Венгрии и даже сменить власть в стране.

"Так будет продолжаться до выборов. Они хотят, чтобы в Венгрии были проукраинские власти, поэтому атакуют членов моего правительства, включая министра иностранных дел Петера Сийярто и меня", — сказал Орбан.

По его словам, угрозы якобы поступают непосредственно от президента Владимира Зеленского, министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и украинских спецслужб. Однако конкретных примеров и доказательств премьер Венгрии не приводит.

Глава венгерского правительства обвинил Зеленского в том, что тот, по его мнению, "не способен или не стремится" завершить войну, а также назвал высказывания украинского президента "сознательно подобранными оскорбительными формулировками".