Орбан сделал громкое заявление об угрозах от Зеленского, Сибиги и украинских спецслужб
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан сделал громкое заявление об угрозах от Зеленского, Сибиги и украинских спецслужб

Никаких конкретных примеров «угроз» и доказательств венгерский премьер не приводит

28 января 2026, 18:53
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан снова пожаловался на якобы "ежедневные угрозы" со стороны руководства Украины.

Орбан сделал громкое заявление об угрозах от Зеленского, Сибиги и украинских спецслужб

Виктор Орбан. Фото: из открытых источников

Соответствующее заявление главы правительства опубликовал в сети Х его спикер Золтан Ковач.

Орбан утверждает, что такое "давление" связано с предвыборной кампанией в Венгрии и продлится до самого дня голосования. Премьер считает, что таким образом Украина хочет повлиять на внутреннюю политику Венгрии и даже сменить власть в стране.

"Так будет продолжаться до выборов. Они хотят, чтобы в Венгрии были проукраинские власти, поэтому атакуют членов моего правительства, включая министра иностранных дел Петера Сийярто и меня", — сказал Орбан.

По его словам, угрозы якобы поступают непосредственно от президента Владимира Зеленского, министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и украинских спецслужб. Однако конкретных примеров и доказательств премьер Венгрии не приводит.

Как сообщал портал "Комментарии", недавно венгерский премьер-министр Виктор Орбан сделал новое громкое заявление по Украине, обвинив Киев во вмешательстве в парламентские выборы в Венгрии. Венгерский премьер пожаловался на "грубые оскорбления и угрозы в адрес Венгрии и венгерского правительства", якобы прозвучавшие на прошлой неделе от украинских политиков и президента Владимира Зеленского.

Ранее издание "Комментарии" писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан резко отреагировал на комментарий президента Украины Владимира Зеленского, в котором прозвучала фраза о "подзатыльнике для Виктора". Орбан воспринял это как личное оскорбление.

Глава венгерского правительства обвинил Зеленского в том, что тот, по его мнению, "не способен или не стремится" завершить войну, а также назвал высказывания украинского президента "сознательно подобранными оскорбительными формулировками".



Источник: https://x.com/zoltanspox/status/2016488797181972700
