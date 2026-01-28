Орбан зробив гучну заяву про погрози від Зеленського, Сибіги та українських спецслужб

Угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан знову поскаржився на нібито "щоденні погрози" з боку керівництва України.

Віктор Орбан. Фото: з відкритих джерел

Відповідну заяву глави уряду опублікував у мережі Х його речник Золтан Ковач.

Орбан стверджує, що такий "тиск" пов'язаний з передвиборчою кампанією в Угорщині та триватиме до самого дня голосування. Прем’єр вважає, що таким чином Україна хоче вплинути на внутрішню політику Угорщини та навіть змінити владу в країні.

"Так буде продовжуватися до виборів. Вони хочуть, щоб в Угорщині була проукраїнська влада, тому атакують членів мого уряду, включно з міністром закордонних справ Петером Сійярто і мною", — сказав Орбан.

За його словами, "погрози" нібито надходять безпосередньо від президента Володимира Зеленського, міністра закордонних справ України Андрія Сибіги та українських спецслужб. Однак, конкретних прикладів та доказів прем’єр Угорщини не наводить.

Як повідомляв портал "Коментарі", нещодавно угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан зробив нову гучну заяву щодо України, звинувативши Київ у втручанні в парламентські вибори в Угорщині. Угорський прем’єр поскаржився на "грубі образи та погрози на адресу Угорщини та угорського уряду", що нібито прозвучали минулого тижня від українські політиків та президента Володимира Зеленського.

Раніше видання "Коментарі" писало, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан різко відреагував на коментар президента України Володимира Зеленського, в якому пролунала фраза про "потиличник для Віктора". Орбан сприйняв це як особисту образу.

Глава угорського уряду звинуватив Зеленського в тому, що той, на його думку, "не здатний або не прагне" завершити війну, а також назвав висловлювання українського президента "свідомо підібраними образливими формулюваннями".