Орбан сделал новое скандальное заявление об Украине: в чем обвинил украинцев

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новое заявление по Украине и публично назвал ее "врагом" Будапешта. По словам Орбана, это связано с требованиями Украины отключить Венгрию от дешевой российской энергии.

Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан 7 февраля 2026 года во время партийного мероприятия правящей силы "Фидес" в городе Сомбатхей сделал серию заявлений по Украине. По словам венгерского лидера, Будапешт якобы находится под постоянным давлением со стороны Киева и Брюсселя из-за требований отказаться от дешевых российских энергоносителей.

Орбан утверждает, что это приведет к увеличению счетов за коммунальные услуги для венгров до миллиона форинтов в год для одной семьи.

"Любой, кто это говорит, является врагом Венгрии, поэтому Украина — наш враг", — сказал Орбан.

Орбан также отметил "национальную безопасность" в энергетическом и финансовом секторах, подчеркнув рост доли венгерской собственности, а также заявил о необходимости "управлять отношениями" с Россией, Украиной и ЕС.

В то же время он повторил позицию, что Венгрия не будет направлять военных в Украину и не будет принимать прямого участия в войне "до тех пор, пока у власти находится Фидес". Отдельно премьер обвинил руководство Евросоюза в намерениях перераспределить средства в пользу Украины и озвучил тезис о якобы подготовке Европы к войне с Россией до 2030 года.

