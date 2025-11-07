Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна получила исключение от американских санкций, связанных с покупкой российских энергоносителей. По его словам, президент США Дональд Трамп согласился не распространять ограничения на трубопроводы "Турецкий поток" и "Дружба", по которым в Венгрию поступают российская нефть и газ.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан после переговоров с Дональдом Трампом выступил на пресс-конференции с заявлением, в котором подтвердил, что США не будет применять санкции к Венгрии, которая покупает российский газ и нефть.

"Мы получили полное освобождение от санкций в отношении трубопроводов "Турецкий поток" и "Дружба". Президент решил, что эти санкции не будут применены", — заявил Орбан.

По словам венгерского премьера, это позволит стране продлить импорт российских энергоносителей без риска попасть под американские ограничения. Орбан также добавил, что это решение поможет сохранить низкие тарифы для венгерского населения.

"Мы защитили снижение счетов за коммунальные услуги. Венгрия и дальше будет иметь самые дешевые цены на энергоносители", — сказал Орбан.

Таким образом, несмотря на общий курс Европейского Союза по сокращению энергетических связей с Россией, Орбан продолжает проводить политику зависимости от нефти и газа с РФ, а также этими средствами финансировать военную машину Путина.

