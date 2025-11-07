Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна отримала виключення від американських санкцій, пов’язаних із купівлею російських енергоносіїв. За його словами, президент США Дональд Трамп погодився не поширювати обмеження на трубопроводи "Турецький потік" та "Дружба", якими до Угорщини надходять російська нафта та газ.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

Віктор Орбан після переговорів з Дональдом Трампом виступив на пресконференції з заявою, в якій підтвердив, що США не застосовуватиме санкцій до Угорщини, яка купує російський газ та нафту.

"Ми отримали повне звільнення від санкцій щодо трубопроводів "Турецький потік" та "Дружба". Президент вирішив, що ці санкції не будуть застосовані", — заявив Орбан.

За словами угорського прем’єра, це дозволить країні продовжити імпорт російських енергоносіїв без ризику потрапити під американські обмеження. Орбан також додав, що таке рішення допоможе зберегти низькі тарифи для угорського населення.

"Ми захистили зниження рахунків за комунальні послуги. Угорщина й надалі матиме найдешевші ціни на енергоносії", — сказав Орбан.

Таким чином, попри загальний курс Європейського Союзу на скорочення енергетичних зв’язків із Росією, Орбан продовжує проводити політику залежності від нафти та газу з РФ, а також цими коштами фінансувати військову машину Путіна.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Орбан під тиском Трампа несподівано змінив думку про війну в Україні.

Також "Коментарі" писали, що опитування щодо виборів в Угорщині показали можливий початок кінця для Орбана.