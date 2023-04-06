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Орбан усиливает свое влияние в Венгрии, используя войну в Украине

Виктор Орбан в прошлом году четвертый выиграл выборы, а из-за войны в Украине принял специальные законы, которые увеличивают его власть в Венгрии.

сегодня, 17:35
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Автор:

Slava Kot

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пытается продолжить "чрезвычайную военную ситуацию" в стране из-за войны в Украине. Такой шаг позволяет венгерской политике принимать ключевые решения без голосования депутатов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Bloomberg.

Орбан усиливает свое влияние в Венгрии, используя войну в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Сайт парламента Венгрии обнародовал поправки к проекту "О предотвращении и управлении последствиями вооруженного конфликта на территории соседней страны или вызванной этим гуманитарной катастрофы в Венгрии". Это специальный закон, который был принят в мае 2022 года из-за резкого роста цен на топливо в Венгрии, вызванного вторжением России в Украину.


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Закон выполняется в стране почти год и основная правка – это продление действия его срока в Венгрии еще на шесть месяцев. Венгерский парламент должен проголосовать за проект 2/3 голосами, чтобы его приняли. Такое количество голосов есть у провластной партии "Фидес" и ее партнеров по коалиции.

Подобным специальным законом Виктор Орбан расширил свои полномочия во время пандемии коронавируса. За такие действия венгерского политика критиковала оппозиция в стране и члены правительства из ЕС. Напомним, что Орбан уже в прошлом году в четвертый раз выиграл выборы и фактически изменил конституцию под свои требования, а Евросоюз расследует нарушение верховенства права в стране.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан заговорил об отправке миротворческих сил в Украину.

Также "Комментарии" писали, что У горщина блокирует вступление Швеции в НАТО и просят принять меры по повышению доверия между странами.



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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-04-06/orban-seeks-to-extend-emergency-rule-in-hungary-by-six-months?leadSource=uverify%20wall
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