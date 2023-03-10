Орбан заговорил о третьей мировой войне из-за событий в Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что мир разделился на две части: Запад, который помогает Украине, и другие – турки, арабы, китайцы, африканцы, сосредоточенные на мирных переговорах. По мнению венгерского политика, война в Украине уже жестче чем была в начале, и впоследствии может перерасти в мировую. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Telex.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Лидер Венгрии Виктор Орбан дал обширное интервью для радиостанции Kossuth Radio. Во время разговоров венгерский политик говорил о внутренних проблемах страны, а также о войне в Украине. По мнению Орбана, война стала намного жестче, чем это было в начале противостояния, премьер считает, что каждая сторона потеряла по 100 тыс. человек.

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Во время разговора Орбан снова начал критиковать Запад, поддерживающий Украину военно. По мнению венгерского политика, это привело к разделению мира.

"Международное общественное мнение резко разделилось. С одной стороны – Запад, с другой – остальные: турки, арабы, китайцы, африканцы, они призывают к мирным переговорам", – говорит Орбан.

Венгер раскритиковал Германию за то, что правительство страны решило изменить свою политику и начало активно поддерживать Украину.

"Немцы начали с касок, теперь перешли в танки, и сейчас новая история — стоит ли присылать истребители", — говорит премьер-министр Венгрии.

В конце же Орбан повторил нарративы российской пропаганды, что поставка оружия приводит к эскалации конфликта и добавил, что мир еще "никогда не был настолько близок к перерастанию локальной войны в мировую".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан предложил создать новый военный союз.

Также "Комментарии" писали, что в Венгрии отреагировали на предложение Владимира Зеленского.