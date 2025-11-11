Орбан заявил о встрече Трампа и Путина в Будапеште, но есть нюанс

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что саммит между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште обязательно состоится, хоть и позже, чем ожидалось.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан в интервью венгерскому телеканалу ATV заявил, что встреча между лидерами США и России "непременно состоится" в Будапеште. По словам Орбана, проведение саммита между Трампом и Путиным на повестке дня, но процесс "задерживается" из-за ряда дипломатических препятствий.

"То, что задерживается, все равно произойдет. Только не тогда, когда мы хотим, а чуть позже", – заявил венгерский премьер.

Орбан также отметил, что мирные переговоры между Западом и Россией "застряли" из-за территориальных вопросов. По мнению Орбана, Москва стремится сначала полностью оккупировать Донецкую область, а потом уже вести переговоры о мире.

Венгерский премьер также упомянул о так называемых "Стамбульских договоренностях" 2022 года, которые, по его словам, могли стать основой для завершения войны в Украине. По мнению венгерского лидера, война в Украине продолжается до сих пор, ведь эти соглашения "сорвали англосаксы".

Напомним, что идея проведения саммита в Будапеште возникла еще в октябре, после телефонного разговора между Трампом и Путиным. Тогда американский лидер подтвердил, что такая встреча возможна, однако впоследствии она была отменена. По словам Трампа, он не видит смысла в переговорах, пока Путин не изменит свою позицию по поводу войны против Украины.

7 ноября Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом в США. В ходе встречи он предложил провести российско-американский саммит в Будапеште. Трамп повторил, что пока не видит причин для переговоров с Владимиром Путиным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан смог убедить Трампа по поводу российской нефти.

Также "Комментарии" писали о начале конца для Орбана в Венгрии.