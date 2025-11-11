logo

BTC/USD

103359

ETH/USD

3468.87

USD/UAH

42.01

EUR/UAH

48.61

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа Орбан заявил о встрече Трампа и Путина в Будапеште, но есть нюанс
commentss НОВОСТИ Все новости

Орбан заявил о встрече Трампа и Путина в Будапеште, но есть нюанс

Встреча Дональда Трампа и Владимира Путина в Будапеште обязательно состоится, считает Виктор Орбан.

11 ноября 2025, 20:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что саммит между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште обязательно состоится, хоть и позже, чем ожидалось.

Орбан заявил о встрече Трампа и Путина в Будапеште, но есть нюанс

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото из открытых источников

Виктор Орбан в интервью венгерскому телеканалу ATV заявил, что встреча между лидерами США и России "непременно состоится" в Будапеште. По словам Орбана, проведение саммита между Трампом и Путиным на повестке дня, но процесс "задерживается" из-за ряда дипломатических препятствий.

"То, что задерживается, все равно произойдет. Только не тогда, когда мы хотим, а чуть позже", – заявил венгерский премьер.

Орбан также отметил, что мирные переговоры между Западом и Россией "застряли" из-за территориальных вопросов. По мнению Орбана, Москва стремится сначала полностью оккупировать Донецкую область, а потом уже вести переговоры о мире.

Венгерский премьер также упомянул о так называемых "Стамбульских договоренностях" 2022 года, которые, по его словам, могли стать основой для завершения войны в Украине. По мнению венгерского лидера, война в Украине продолжается до сих пор, ведь эти соглашения "сорвали англосаксы".

Напомним, что идея проведения саммита в Будапеште возникла еще в октябре, после телефонного разговора между Трампом и Путиным. Тогда американский лидер подтвердил, что такая встреча возможна, однако впоследствии она была отменена. По словам Трампа, он не видит смысла в переговорах, пока Путин не изменит свою позицию по поводу войны против Украины.

7 ноября Виктор Орбан встретился с Дональдом Трампом в США. В ходе встречи он предложил провести российско-американский саммит в Будапеште. Трамп повторил, что пока не видит причин для переговоров с Владимиром Путиным.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Орбан смог убедить Трампа по поводу российской нефти.

Также "Комментарии" писали о начале конца для Орбана в Венгрии.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости