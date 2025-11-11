Орбан заявив про зустріч Трампа та Путіна в Будапешті, але є нюанс

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан повідомив, що саміт між президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором Володимиром Путіним у Будапешті обов’язково відбудеться, хоч і пізніше, ніж очікувалося.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото з відкритих джерел

Віктор Орбан в інтерв’ю угорському телеканалу ATV заявив, що зустріч між лідерами США та Росії "обов’язково відбудеться" у Будапешті. За словами Орбана, проведення саміту між Трампом і Путіним є на порядку денному, але процес "затримується" через низку дипломатичних перешкод.

"Те, що затримується, все одно відбудеться. Тільки не тоді, коли ми хочемо, а трохи пізніше", — заявив угорський прем’єр.

Орбан також зазначив, що мирні переговори між Заходом і Росією "застрягли" через територіальні питання. На думку Орбана, Москва прагне спочатку повністю окупувати Донецьку область, а вже потім вести перемовини про мир.

Угорський прем’єр також згадав про так звані "Стамбульські домовленості" 2022 року, які, за його словами, могли стати основою для завершення війни в Україні. На думку угорського лідера, війна в Україні триває досі, адже ці угоди "зірвали англосакси".

Нагадаємо, що ідея проведення саміту у Будапешті з’явилася ще у жовтні, після телефонної розмови між Трампом і Путіним. Тоді американський лідер підтвердив, що така зустріч можлива, однак згодом її скасували. За словами Трампа, він не бачить сенсу у переговорах, поки Путін не змінить свою позицію щодо війни проти України.

7 листопада Віктор Орбан зустрівся з Дональдом Трампом в США. Під час зустрічі він запропонував провести російсько-американський саміт у Будапешті. Трамп повторив, що наразі не бачить причин для переговорів із Володимиром Путіним.

