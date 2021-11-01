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Остров Ла-Пальма, где уже месяц извергается вулкан, всколыхнуло мощное землетрясение

Магнитуда подземных толчков на Ла-Пальме составляла 5 баллов по шкале Рихтера

сегодня, 16:49
Автор:

Денис Подставной
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На испанском острове Пальма произошло мощное землетрясение. Об этом пишет издание Корреспондент. 

Остров Ла-Пальма, где уже месяц извергается вулкан, всколыхнуло мощное землетрясение

Землетрясение. Фото: Pixabay

Сегодня утром, 1 ноября остров Ла-Пальма всколыхнуло сильное землетрясение. Его магнитуда достигла пяти баллов по шкале Рихтера.

Согласно данным специалистов эпицентр подземных толчков залегал на глубине около 35 километров. Отмечается, что с начала извержения вулкана под названием Кумбре-Вьеха данное землетрясение стало самым мощным. 

Для справки: Кумбре-Вьеха начал извергаться еще в сентябре этого года. За это время свои дома были вынуждены покинуть тысячи граждан. Потоки раскалённой лавы достигли океана. Пепел засыпал всю территорию Пальмы. К уборке были привлечены военнослужащие. Стихия разрушила около двух тысяч зданий. 

Напомним, ранее "Комментарии" писали о том, что на острове Ла-Пальма из-за нескольких новообразовавшихся трещин в конусе вулкана извержение стало еще активнее. Это привело к образованию лавового фонтана. Ширина потоков раскалённой вулканической породы достигает нескольких метров. Власти готовятся к новой эвакуацию местного населения. В Сети появляются видео, на которых запечатлена разбушевавшаяся стихия. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что в результате взрыва на мексиканском нефтепроводе пострадали более десяти граждан. Инцидент произошел на незаконном отборе из нефтепровода. Некоторым раненым понадобилась госпитализация. Сообщается, что по меньшей мере один человек погиб. Взрыв уничтожил около полусотни зданий. Устанавливаются все обстоятельства трагедии. 


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Источник: https://korrespondent.net/world/4412082-ostrov-la-palma-vskolykhnulo-moschnoe-zemletriasenye
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