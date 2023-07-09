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Парламент Венгрии принял противоречивый «закон о мести»

Законопроект одобрен венгерской руководящей партией "Фидес" называют "законом о мести" из-за его противоречивых положений относительно работников образования в стране.

сегодня, 15:50
Автор:
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Slava Kot
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Венгерский парламент одобрил противоречивый закон, направленный против учителей в стране. Новые положения изменяют их статус и предполагает увеличение рабочего времени. Учителя Венгрии назвали новое постановление "законом о мести" из-за продолжающихся свыше года протестов преподавателей. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание AP.

Парламент Венгрии принял противоречивый «закон о мести»

Венгерские учителя на протестах. Фото из открытых источников

Зарплата учителя в Венгрии является одной из самых низких в Евросоюзе и составляет около тысячи евро. Новая реформа, которую продвигает правительство Орбана, направлена на подчинение учителей, которые уже полтора года организуют антиправительственные забастовки против ухудшения ситуации в образовании. Однако местная полиция их разгоняет, иногда с применением слезоточивого газа и дубинок.


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Закон одобрен руководящей партией "Фидес" лишает венгерских учителей статуса госслужащего, позволяет увеличить время рабочего дня до 12 рабочих часов, а рабочую неделю до 48 часов. Кроме этого, "закон о мести" позволяет принудительно переводить учителей из одной школы в другую, где существует нехватка рабочих.

Новые нормы будут означать, что у учителей нет гарантий трудоустройства, а их контракты больше не будут защищены Трудовым кодексом. Профсоюзы учителей заявили, что тысячи педагогов покинут профессию, когда закон будет принят, и что законопроект был разработан без соответствующих консультаций с профсоюзами.

Перед принятием закона учителя и студенты высыпали лед перед венгерским парламентом с надписью JÖVŐ (будущее), что символизирует веру в то, что будущее молодежи Венгрии тает с принятием закона. Орбан утверждает, что новый закон увеличит зарплаты для учителей и обвиняет ЕС, который заморозил часть финансовой помощи из-за недостатков демократии и верховенства права в Венгрии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал слова Орбана, заявившего, что Украина не может выиграть войну. А также призвал не говорить о военных преступлениях Путина. На эти слова отреагировал советник ОП Михаил Подоляк.

Также "Комментарии" писали, что европейский политик назвал Орбана настоящим другом его страны.



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Источник: https://apnews.com/article/hungary-teachers-education-law-660780df241b54cd11b6bfd37e3ff123
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