Пашинян раскритиковал МИД России: может только зарубить на носу

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на заявление от представительницы Министерства иностранных дел России Марии Захаровой. Спикерка возразила лидеру Армении о деятельности ОДКБ. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Armen Press.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото из открытых источников

Во время правительственного часа в Национальном Собрании Армении депутат Арпини Давоян вспомнила слова официального пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой, которая отреагировала на критические слова Никола Пашиняна о том, что ОДКБ покинула Армению. Захарова указала, что Россия считает деятельность ОДКБ высокоэффективной.

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Премьер-министр Армении указал, что не знает, кто так отреагировал на его слова из Министерства иностранных дел РФ, однако добавил, что представители МИД РФ не могут являться его прямыми собеседниками.

"Моими собеседниками в РФ являются президент и глава правительства России. Даже представитель МИД такого уважаемого и дружественного государства, как Россия, не может комментировать то, что я говорю, а может только зарубить на носу то, что я говорю", — сказал Пашинян.

Напомним, Армения неоднократно обращалась в Россию как своего партнера и члена ОДКБ прося защиту от атаки Азербайджана. Россия игнорировала такие сообщения, что вызвало критику со стороны Пашиняна, все больше недовольного деятельностью ОДКБ.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что конец войны между странами все ближе. Президент Азербайджана отреагировал на мирное предложение Армении.

Также "Комментарии" писали, что "Российское НАТО" на грани развала. Президент России Владимир Путин разочаровывает своих союзников по ОДКБ.