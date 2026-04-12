Плохие новости для Орбана: что происходит на выборах в Венгрии

Парламентские выборы в Венгрии сопровождаются рекордной явкой избирателей, которая уже сейчас выглядит потенциальной угрозой потери власти для действующего премьер-министра Виктора Орбана и его партии "Фидес".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По состоянию на 13:00 участие в голосовании на выборах в Венгрии приняли более 54% граждан. Это более чем на 14 процентных пункта превышает показатель аналогичного времени на выборах 2022 года. Еще утром темпы мобилизации были значительно выше предыдущих кампаний: к 9:00 явка достигла почти 17%, тогда как четыре года назад она составляла чуть больше 10%.

Хотя рост явки зафиксирован во всех 106 округах, ключевым является то, как именно она распределяется. Меньшее увеличение наблюдается в регионах, где "Фидес" традиционно имеет сильные позиции. Зато в колеблющихся округах, где результат не гарантирован, явка выросла значительно больше — до 16 процентных пунктов.

В частности, в восточных областях, считающихся электоральной базой Орбана, прирост составляет около 12-13 пунктов. В то же время в пригородах Будапешта показатели значительно выше и местами составляют около 20 дополнительных процентных пунктов. Это может свидетельствовать об активизации избирателей, ранее не определившихся или склонных поддерживать оппозицию.

Сама по себе высокая явка не определяет результатов выборов в Венгрии. Однако ее структура может стать индикатором изменений общественного настроения. Если нынешняя тенденция сохранится до закрытия участков, именно неопределившиеся избиратели могут играть решающую роль в окончательных результатах выборов в Венгрии.

