Вибори в Угорщині: що показують останні опитування

Парламентські вибори в Угорщині 12 квітня можуть стати переломним моментом для політичної системи країни. Після більш ніж 15 років при владі прем’єр-міністр Віктор Орбан стикається з найсерйознішим викликом через стрімке зростанням підтримки опозиції.

Віктор Орбан та Петер Мадяр. Фото з відкритих джерел

За даними опитування, оприлюдненого Politico, опозиційна партія "Тиса" під керівництвом Петера Мадяра випереджає правлячу "Фідес". Згідно з дослідженням, "Тиса" може розраховувати приблизно на 50% підтримки, тоді як "Фідес" — на близько 39%. Це один із найнижчих показників для партії Орбана за останні роки.

Ще на початку березня рейтинг "Тиси" становив близько 47%, тоді як зараз зріс на кілька пунктів. Водночас "Фідес" також демонструє незначне зростання з 37% до 39%, однак цього недостатньо, щоб зберегти впевнене лідерство.

Вибори в Угорщині 2026: результати опитування

Інші прогнози підтверджують цю тенденцію виборів в Угорщині. За результатми платформи Polymarket, ймовірність того, що новий уряд очолить Петер Мадяр, сягає майже 79%, тоді як шанси Віктора Орбана втримати владу в Угорщині після виборів оцінюються лише у 21%.

Вибори в Угорщині 2026: Орбан проти Мадяра

Попри підтримку Орбана з боку президента США Дональда Трампа та прем’єра Словаччини Роберта Фіцо, настрої виборців демонструють можливість політичних змін. Офіційні результати голосування в Угорщині будуть відомі за кілька днів після виборів.

