Поцеловал ребёнка в лоб: в Польше украинцу грозит тюремный срок - СМИ

В Польше гражданина Украины могут лишить свободы. Об этом пишет издание Корреспондент.

Полиция. Фото: Pixabay

В столице Польши украинец поцеловал чужого ребёнка в лоб. Согласно информации СМИ, в начале ноября, 34-летний гражданин Украины пришел в одно из учебных заведений города. Войдя в помещение раздевалки, мужчина погладил по голове и поцеловал в лоб школьницу, с которой не был знаком.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов задержали украинца. Его обвиняют в посягательстве на физическую неприкосновенность несовершеннолетнего лица. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до одного года.

В своё оправдание подозреваемый заявил полицейским, что не имел злого умысла, а просто соскучился по своим детям, которые остались на родине.

Напомним, ранее сайт "Комментарии" писал о том, что в Канаде увеличилось число потерпевших в результате взрыва на военной базе. В Министерстве национальной обороны Канады рассказали, что из 22 пострадавших — 16 человек являются военными и 6 — гражданскими. На данный момент все кроме одного военнослужащего, были выписаны из медицинского учреждения. По данному факту начато расследования, которое установит причину происшествия.

Также портал "Комментарии" сообщал о том, что в Аргентине полицейские расстреляли автомобиль, в котором находился молодой футболист. Согласно данным правоохранителей, транспортное средство юноши врезалось в служебную машину. Стражи порядка пытались остановить автомобиль. Представители футбольного клуба, за который выступал погибший, не согласны с версией следствия





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