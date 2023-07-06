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Полезные идиоты Путина: позорный список европейских стран

Издание Economist составило позорный список европейских стран, являющихся полезными идиотами для Владимира Путина.

сегодня, 11:10
Автор:
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Slava Kot
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Несмотря на общую поддержку Украины в Европе, среди европейских лидеров оказались те, которых можно назвать полезными идиотами Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Economist.

Полезные идиоты Путина: позорный список европейских стран

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Полезный идиот – это термин Холодной войны, который первоначально использовался в странах Запада для обозначения сторонников СССР, однако не являвшихся коммунистами. В общем, это лицо или страна, которая настаивает на определенной идее без понимания ее цели, которую цинично используют другие, в том числе и Путин.


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Венгрия

Самым полезным идиотом в Европе издание Economist называет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Венгерский популист не раз критиковал помощь Запада для Украины и продолжает выступать за импорт газа из России. Орбан также часто высказывает скандальные заявления по Украине.

Австрия

Австрия менее громко, но предпринимает подобные шаги в Венгрию. Страна ссылается на свою нейтральность (не член НАТО) и предлагает незначительную помощь Украине. Однако с момента полномасштабного вторжения торговля между странами резко возросла.

Греция

Как член ЕС, страна придерживается санкций Евросоюза, однако отказалась от их усиления в сфере поставок нефти. Греческие компании получают значительные доходы от поставок российской нефти.

Не входящие в ЕС страны, в частности Сербия и Турция, не скрывают свои "черные" услуги, которые предоставляют России.

Издание также критикует другие страны, которые из-за своей политики заставляют Путина радоваться. В частности, это касается Швейцарии, которая из-за своего нейтралитета постоянно блокирует поставки оружия для Украины. А Швеция разрешила сжигать Коран через принципы свободы слова и заблокировала таким образом свое вступление в НАТО со стороны Турции.

Также полезны идиоты Путина есть во Франции и Италии. Крупнейший соперник Макрона Марин Ле Пен, поддерживающая снятие санкций с России. Схожую позицию имеет и лидер второй по величине силу в Италии Маттео Сальвини.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 12 друзьях Путина: рейтинг крупнейших союзников России.

Также "Комментарии" писали, что Россия возглавила рейтинг кумовства The Economist.



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Источник: https://www.economist.com/europe/2023/07/03/-vladimir-putins-useful-idiots
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