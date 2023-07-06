Полезные идиоты Путина: позорный список европейских стран

Несмотря на общую поддержку Украины в Европе, среди европейских лидеров оказались те, которых можно назвать полезными идиотами Путина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Economist.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Полезный идиот – это термин Холодной войны, который первоначально использовался в странах Запада для обозначения сторонников СССР, однако не являвшихся коммунистами. В общем, это лицо или страна, которая настаивает на определенной идее без понимания ее цели, которую цинично используют другие, в том числе и Путин.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

Венгрия

Самым полезным идиотом в Европе издание Economist называет премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Венгерский популист не раз критиковал помощь Запада для Украины и продолжает выступать за импорт газа из России. Орбан также часто высказывает скандальные заявления по Украине.

Австрия

Австрия менее громко, но предпринимает подобные шаги в Венгрию. Страна ссылается на свою нейтральность (не член НАТО) и предлагает незначительную помощь Украине. Однако с момента полномасштабного вторжения торговля между странами резко возросла.

Греция

Как член ЕС, страна придерживается санкций Евросоюза, однако отказалась от их усиления в сфере поставок нефти. Греческие компании получают значительные доходы от поставок российской нефти.

Не входящие в ЕС страны, в частности Сербия и Турция, не скрывают свои "черные" услуги, которые предоставляют России.

Издание также критикует другие страны, которые из-за своей политики заставляют Путина радоваться. В частности, это касается Швейцарии, которая из-за своего нейтралитета постоянно блокирует поставки оружия для Украины. А Швеция разрешила сжигать Коран через принципы свободы слова и заблокировала таким образом свое вступление в НАТО со стороны Турции.

Также полезны идиоты Путина есть во Франции и Италии. Крупнейший соперник Макрона Марин Ле Пен, поддерживающая снятие санкций с России. Схожую позицию имеет и лидер второй по величине силу в Италии Маттео Сальвини.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 12 друзьях Путина: рейтинг крупнейших союзников России.

Также "Комментарии" писали, что Россия возглавила рейтинг кумовства The Economist.