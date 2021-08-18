Полицейские связали ремнями: в Польше погиб гражданин Украины

В Польше погиб гражданин Украины, которого задержали полицейские. Об этом сообщает издание ТСН.

В Польше погиб украинец после того, как его связали ремнями. Фото: Факты.

Как стало известно, инцидент произошел в польском городе Вроцлав. Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов задержали украинца, поскольку он пьяным уснул в автобусе. Задержанного доставили в вытрезвитель. Мужчина стал агрессивно себя вести и укусил одного из копов, а второго ударил кулаком. В его крови было обнаружено 1,5 промилле алкоголя.

Стражам порядка пришлось вызвать подкрепление. Нарушителя связали ремнями, однако после этого он начал синеть и потерял сознание. На данный момент проводится расследование. Назначены экспертизы. Устанавливается, не был ли погибший под воздействием наркотических веществ.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Польше пьяный украинец попал в ДТП. Сообщается, что гражданин Украины в польском городе Саркув, управляя легковым автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, значительно превысил скорость и не справился с управлением. Транспортное средство въехало в стену жилого дома, в котором на момент ДТП находились хозяева. Удар был настолько сильным, что у здания обрушилась часть стены. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что спортсменка из Украины погибла во время веломарафона в Венгрии. Сообщается, что инцидент произошел в ночное время суток. Водитель легкового автомобиля, который двигался во встречном направлении, совершил наезд на велосипедистку. От полученных травм она скончалась на месте. Подробнее читайте в нашей статье.

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