В Венгрии трагически погибла спортсменка из Украины (ФОТО)

В Венгрии погибла гражданка Украины. Об этом сообщает издание ТСН.

На веломарафоне в Венгрии погибла украинка. Фото: letenyemedia

Как стало известно, инцидент произошел во время веломарафона под названием North Cape 4000. 38-летняя участница соревнования из Украины по имени Ольга Иванова погибла на трассе неподалёку от озера Балатон.

Издание информирует, что трагедия произошла еще в конце прошлого месяца, однако данные о гибели украинки стали известны лишь сегодня, 17 августа.

Сообщается, что около полуночи спортсменка двигалась по автодороге во время марафона и в этот момент на неё совершил наезд водитель легкового автомобиля, который двигался ей на встречу. От полученных травм женщина погибла на месте ДТП.

По предварительным данным, за рулём находился 44-летний местный житель. Он рассказал, что не заметил велосипедистку в темноте.





Фото: letenyemedia



Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Польше гражданин Украины угодил в серьезное ДТП. Сообщается, что мужчина двигаясь на легковом автомобиле по одной из улиц города Серкув превысил скорость и не справился с управлением. Легковушка врезалась в стену жилого дома. Удар был на столько сильным, что часть стены обвалилась. По информации правоохранителей у украинца было обнаружено большое содержание алкоголя в крови. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что гражданин Украины в Польше угрожал своим соседям холодным оружием. К 36-летнему мужчине пришли домой соседи, чтобы попросить сделать музыку потише. В ответ на это украинец начал угрожать одному из них расправой, держа в руках самодельное оружие. На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. Подробно об этом читайте в нашем материале.

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