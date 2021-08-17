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Главная Новости Мир Европа В Венгрии трагически погибла спортсменка из Украины (ФОТО)
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В Венгрии трагически погибла спортсменка из Украины (ФОТО)

38-летняя украинка погибла на трассе неподалёку от озера Балатон

17 августа 2021, 17:25
Автор:

Денис Подставной

В Венгрии погибла гражданка Украины. Об этом сообщает издание ТСН. 

В Венгрии трагически погибла спортсменка из Украины (ФОТО)

На веломарафоне в Венгрии погибла украинка. Фото: letenyemedia

Как стало известно, инцидент произошел во время веломарафона под названием North Cape 4000. 38-летняя участница соревнования из Украины по имени Ольга Иванова погибла на трассе неподалёку от озера Балатон. 

Издание информирует, что трагедия произошла еще в конце прошлого месяца, однако данные о гибели украинки стали известны лишь сегодня, 17 августа. 

Сообщается, что около полуночи спортсменка двигалась по автодороге во время марафона и в этот момент на неё совершил наезд водитель легкового автомобиля, который двигался ей на встречу. От полученных травм женщина погибла на месте ДТП. 

По предварительным данным, за рулём находился 44-летний местный житель. Он рассказал, что не заметил велосипедистку в темноте. 

В Венгрии трагически погибла спортсменка из Украины (ФОТО) - фото 2

Фото: letenyemedia

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в Польше гражданин Украины угодил в серьезное ДТП. Сообщается, что мужчина двигаясь на легковом автомобиле по одной из улиц города Серкув превысил скорость и не справился с управлением. Легковушка врезалась в стену жилого дома. Удар был на столько сильным, что часть стены обвалилась. По информации правоохранителей у украинца было обнаружено большое содержание алкоголя в крови. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что гражданин Украины в Польше угрожал своим соседям холодным оружием. К 36-летнему мужчине пришли домой соседи, чтобы попросить сделать музыку потише. В ответ на это украинец начал угрожать одному из них расправой, держа в руках самодельное оружие. На место инцидента прибыли сотрудники правоохранительных органов. Подробно об этом читайте в нашем материале. 


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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/v-vengrii-pogibla-ukrainka-na-velomarafone-podrobnosti-tragedii-foto-1848322.html
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