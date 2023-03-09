Пора принять решение: Министр обороны Словакии об истребителях для Украины

Министр обороны Словакии Ярослав Надь говорит, что пора принять решение для отправки самолетов в Украину. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Facebook словацкого чиновника.

Министр обороны Словакии Ярослав Над. Фото из открытых источников

По мнению Ярослава Надя, Словакия должна принять решение об отправке для Украины своих самолетов МиГ-29.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

"Думаю, пора принять решение. Гибнут люди в Украине, мы действительно можем им помочь, нет места для политики. Это не по-человечески и безответственно", — написал Министр обороны Словакии.

Также Ярослав Надь подтвердил, что во время встречи министров обороны Евросоюза в Швеции, которая состоялась 8 марта, коллега из Польши согласилась начать совместное движение для передачи Украине военных самолетов. Кроме того, ранее президент Польши Анджей Дуда подтвердил, что его страна готова направить истребители в Украину в совместной коалиции с другими странами Европейского Союза.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер в феврале говорил, что его страна может начать рассмотрение отправки истребителей только после того, как получит официальный запрос от Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министерство обороны Соединенных Штатов не хочет передать материалы о военных преступлениях России в международные суды из-за прецедента, который в будущем может привлечь к ответственности граждан США.

Также "Комментарии" писали, что президент Польши Анджей Дуда сделал новое заявление об украинских пилотах. Польский президент считает, что Украина хочет иметь армию наравне со странами НАТО, поэтому уже нужно учить пилотов.