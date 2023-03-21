logo

BTC/USD

28138.55

ETH/USD

1783.44

LTC/USD

80.93

USD/UAH

38.45

EUR/UAH

41.10

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Европа После Франции вотум недоверия выдвинули правительству Испании
commentss НОВОСТИ Все новости

После Франции вотум недоверия выдвинули правительству Испании

Испанию ожидает голосование по вотуму недоверия к правительству. Если большинство поддержит такое решение, то в стране пройдут перевыборы.

сегодня, 18:20
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Испанская ультраправая партия Vox выдвинула вотум недоверия к руководящей коалиции страны, в основном состоящей из партий, имеющих левые взгляды. Если за вотум недоверия проголосуют большинство парламентариев, то в Испании состоятся новые выборы в парламент. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".

После Франции вотум недоверия выдвинули правительству Испании

Премьер-министр Испании Педро Санчес. Фото из открытых источников

Ультраправая партия Vox попытается свергнуть правительство премьер-министра Педро Санчеса. 52 депутата от партии Vox инициировали голосование о вотуме недоверия к правительству. Пока ни одна парламентская партия не сообщила, поддержит ли инициативу Vox. В целом нижняя палата парламента Испании состоит из 348 депутатов.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Интересно, что глава Vox Сантьяго Абаскаль решил не выдвигать свою кандидатуру на роль возможного премьер-министра Испании. Ультраправая партия пригласила на эту роль бывшего члена коммунистической партии 89-летнего Рамона Тамамеса, который является профессором одного из университетов страны. Голосование о вотуме недоверы состоится 22 марта. Это второй раз партия Vox хочет свергнуть действующее правительство. Впервые ультраправые испанцы планировали устроить перевыборы в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.

На этой неделе также прошло голосование по вотуму недоверия во Франции. Там пытались свергнуть правительство из-за новой пенсионной реформы, которая увеличивает возраст выхода на пенсию. Именно из-за таких действий власти на улицы Парижа и других городов вышли тысячи митингующих.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН озвучили количество погибших в Украине среди мирного населения.

Также "Комментарии" писали о Соединенных Штатах теряют терпение и посылают четкий сигнал премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2023/03/21/7158381/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!