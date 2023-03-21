После Франции вотум недоверия выдвинули правительству Испании

Испанская ультраправая партия Vox выдвинула вотум недоверия к руководящей коалиции страны, в основном состоящей из партий, имеющих левые взгляды. Если за вотум недоверия проголосуют большинство парламентариев, то в Испании состоятся новые выборы в парламент. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Европейская правда".



Премьер-министр Испании Педро Санчес. Фото из открытых источников

Ультраправая партия Vox попытается свергнуть правительство премьер-министра Педро Санчеса. 52 депутата от партии Vox инициировали голосование о вотуме недоверия к правительству. Пока ни одна парламентская партия не сообщила, поддержит ли инициативу Vox. В целом нижняя палата парламента Испании состоит из 348 депутатов.

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Интересно, что глава Vox Сантьяго Абаскаль решил не выдвигать свою кандидатуру на роль возможного премьер-министра Испании. Ультраправая партия пригласила на эту роль бывшего члена коммунистической партии 89-летнего Рамона Тамамеса, который является профессором одного из университетов страны. Голосование о вотуме недоверы состоится 22 марта. Это второй раз партия Vox хочет свергнуть действующее правительство. Впервые ультраправые испанцы планировали устроить перевыборы в 2020 году на фоне пандемии коронавируса.

На этой неделе также прошло голосование по вотуму недоверия во Франции. Там пытались свергнуть правительство из-за новой пенсионной реформы, которая увеличивает возраст выхода на пенсию. Именно из-за таких действий власти на улицы Парижа и других городов вышли тысячи митингующих.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ООН озвучили количество погибших в Украине среди мирного населения.

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