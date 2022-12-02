Премьер-министр Финляндии критикует Европу из-за войны в Украине

Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что полномасштабное вторжение Российской Федерации на территорию Украины показывает, насколько Европа слаба. Об этом сообщает портал "Комментарии"со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин. Фото: с открытых источников

Санна Марин во время выступления в аналитическом центре Сиднея заявила, что Европейский Союз слишком сильно полагается на помощь Соединенных Штатов. Такое заявление прозвучало на конференции, посвященной увеличению обороноспособности Европы, включая изготовление оружия.

"Я должна быть абсолютно честна с вами, Европа сейчас недостаточно сильна. У нас были бы проблемы без Соединенных Штатов", — сказала Санна Марин аудитории в Институте Лоуи.

Премьер-министр Финляндии также добавила, что в разговорах с политиками США не раз сообщали, что Европа должна стать сильнее.

"Соединенные Штаты предоставили много оружия, много финансовой помощи, много гуманитарной помощи Украине, и Европа до сих пор недостаточно мощна", — сказала премьер-министр Финляндии.

Марин также отметила, что Европа должна развивать свою оборонную способность и военную промышленность. Также финская политика раньше критиковала Европу из-за значительной зависимости от китайских технологий.

Ранее портал "Комментарии" писал о громком заявлении канцлера Германии Олафа Шольца. Немецкий политик заявил, что Россия не может выиграть войну в Украине.

Также "Комментарии" сообщали о том, что из-за действий президента России Владимира Путина в Европе могут погибнуть более 150 тыс. человек , это без учета количества жертв в Украине.

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