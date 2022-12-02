Премьер-министр Финляндии критикует Европу из-за войны в Украине

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Slava Kot
Премьер-министр Финляндии Санна Марин считает, что полномасштабное вторжение Российской Федерации на территорию Украины показывает, насколько Европа слаба. Об этом сообщает портал "Комментарии"со ссылкой на информационное агентство Reuters.
Премьер-министр Финляндии Санна Марин. Фото: с открытых источников
Санна Марин во время выступления в аналитическом центре Сиднея заявила, что Европейский Союз слишком сильно полагается на помощь Соединенных Штатов. Такое заявление прозвучало на конференции, посвященной увеличению обороноспособности Европы, включая изготовление оружия.
Премьер-министр Финляндии также добавила, что в разговорах с политиками США не раз сообщали, что Европа должна стать сильнее.
Марин также отметила, что Европа должна развивать свою оборонную способность и военную промышленность. Также финская политика раньше критиковала Европу из-за значительной зависимости от китайских технологий.
Ранее портал "Комментарии" писал о громком заявлении канцлера Германии Олафа Шольца. Немецкий политик заявил, что Россия не может выиграть войну в Украине.
Также "Комментарии" сообщали о том, что из-за действий президента России Владимира Путина в Европе могут погибнуть более 150 тыс. человек , это без учета количества жертв в Украине.
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