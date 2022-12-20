Премьер-министр Косово предостерегает от планов Путина

Российская Федерация планирует усугубить конфликт между Сербией и Косово, ведь война в Украине затихает, предупреждает премьер-министр Косово Альбин Курти. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



Солдаты вблизи дорожных баррикад в Косово. Фото из открытых источников

Этнические сербы, живущие на севере Косово, соорудили баррикады на дорогах в своем регионе, чтобы перекрыть движение. Главными организаторами таких протестов являются члены сербской организации "Народного патруля", связанные с группой Вагнера.

Премьер-министр Косово Альбин Курти решил дать время, чтобы миротворческие силы НАТО смогли убедить сербов разобрать баррикады. Однако косоварский политик считает, что присутствие таких сооружений не будет долго терпеть, ведь возведение баррикад сербами может привести к расколу страны, которая в 2008 году отделилась от Сербии.

"Я боюсь, что ликвидация баррикад может не обойтись без жертв", — сказал он, добавив, что и США и ЕС согласны с необходимостью их ликвидации.

Альбин Курти отмечает, что у Сербии и России серьезные связи и Путин может использовать президента Сербии в своих планах. Поэтому НАТО взволнована напряженной ситуацией на Балканах.

"Я думаю, что их главная обеспокоенность состоит именно в этом: теперь, когда Россия получила серьезные поражения в Украине после своего вторжения и агрессии, они заинтересованы в перерыве. Они заинтересованы в том, чтобы аутсорсинг их разжигания войны осуществлялся на Балканах, где они имеют клиента в Белграде", — сказал премьер-министр Косово Альбин Курти.

Косовские сербы возвели баррикады, как ответ на задержание сербского полицейского, подозреваемого в нападении на полицейских Косово.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Сербия приводит свою армию в боевую готовность.

Также "Комментарии" писали о российском шпионе, которого обнаружили следователи в Вене.

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