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Президент Чехии назвал угрозу номер один в Европе

Чешский президент Петр Павел считает Россию главной угрозой странам Европы.

сегодня, 15:03
Автор:
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Slava Kot
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Президент Чехии Петр Павел считает, что Россия является самой большой угрозой для Европы. По словам чешского президента, европейские армии готовятся к возможному военному конфликту с Россией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Blesk.

Президент Чехии назвал угрозу номер один в Европе

Президент Чехии Петр Павел. Фото из открытых источников

Во время встречи президентов "Вышеградской четверки" лидеры стран обсудили войну в Украине, конфликт на Ближнем Востоке и российскую агрессию. Президент Чехии Петр Павел подчеркнул, что российская агрессия оказывает влияние на все страны Европы, а поддержка Украины является частью безопасности стран европейского континента.


"Россия должна нести ответственность за потерянные человеческие жизни и вред, причиненный Украине", — сказал Петр Павел и добавил, что украинские партнеры должны "продолжать оказывать всестороннюю поддержку Украине и ее гражданам".

Президент Чехии Петр Павел указал, что его страна и все члены НАТО считают, что Россия представляет наибольшую реальную угрозу европейским странам.

"Не только Чехия, но и НАТО воспринимает Россию как угрозу номер один в Европе, а это означает необходимость реально готовиться к такой угрозе. Все армии готовятся к возможному конфликту высокой интенсивности в Европе", – сказал чешский президент.

Напомним, что "Вышеградская группа" стран или "Вышеградская четверка" — это квартет стран, который организовался в 1991 году и состоит из Чехии, Польши, Словакии и Венгрии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Чехии считает необходимым следить за россиянами за границей.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле критически отреагировали на решение Чехии. Песков пригрозил ответными мерами.



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Источник: https://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/758371/pavel-hostil-prezidenty-v4-resili-i-hrozbu-napadeni-ruskem-podpora-ukrajiny-je-zasadni.html
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