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Президент Молдовы критически высказалась о России: к этой стране нет уважения

Лидер Молдовы Майя Санду критикует российскую агрессию против Украины и Молдовы.

сегодня, 17:00
Автор:
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Slava Kot
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Президент Молдовы критически высказалась о России: к этой стране нет уважения

Президент Молдовы Майя Санду. Фото из открытых источников

Президент Молдовы Майя Санду считает, что Украине следует больше оказывать помощи, иначе Россия не остановится, захватит Украину, Молдову и начнет агрессивные действия против других стран. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.


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Президент Молдовы дала интервью корреспондентке CNN Кристине Аманпур. Майя Санду рассказала о необходимости поддерживать Украину.

"Украина нуждается в большей поддержке… и все должны понимать, что если Украине не помочь, то Россия не остановится ни на Украине, ни на Молдове", — сказала Санду и добавила, что ожидает большей поддержки для Украины для окончания "этой сумасшедшей войны" .

Майя Санду также упомянула, что российские военные формирования уже три десятилетия находятся на территории Молдовы, а именно непризнанного Приднестровья. Лидер Молдовы объясняет, что Россия таким образом пытается влиять на ее страну подрывая демократические принципы и международные права.

"Когда люди из России пытаются свергнуть демократически избранное правительство, это очень четкий знак того, что к этой стране нет уважения", — прокомментировала Санду выведение части российских дипломатов из Молдовы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Евросовета Шарль Мишель рассказал, в каком году ЕС готов принять новые страны в организацию. Украина и Молдова в 2022 году получили статус кандидата на членство в ЕС. Обе страны ожидают, что до конца 2023 года им удастся получить новый статус – "кандидата, ведущего переговоры".

Также "Комментарии" писали, что Гагаузия рассматривает возможность провозгласить независимость от Молдовы.



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Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-08-28-23/index.html
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