Президент Молдовы критически высказалась о России: к этой стране нет уважения

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Slava Kot
Президент Молдовы Майя Санду. Фото из открытых источников
Президент Молдовы Майя Санду считает, что Украине следует больше оказывать помощи, иначе Россия не остановится, захватит Украину, Молдову и начнет агрессивные действия против других стран. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.
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Президент Молдовы дала интервью корреспондентке CNN Кристине Аманпур. Майя Санду рассказала о необходимости поддерживать Украину.
Майя Санду также упомянула, что российские военные формирования уже три десятилетия находятся на территории Молдовы, а именно непризнанного Приднестровья. Лидер Молдовы объясняет, что Россия таким образом пытается влиять на ее страну подрывая демократические принципы и международные права.
Также "Комментарии" писали, что Гагаузия рассматривает возможность провозгласить независимость от Молдовы.
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