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Президент Сербии заявил, что ЕС готовит отличные вещи для Украины

Александр Вучич указал, что Украину ожидают большие подарки на конец года.

сегодня, 12:30
Автор:
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Slava Kot
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Президент Сербии Александр Вучич отреагировал на решение саммита НАТО в Вильнюсе, где Украина не получила точной даты вступления в военный альянс. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание RTV.

Президент Сербии заявил, что ЕС готовит отличные вещи для Украины

Президент Сербии Александр Вучич. Фото из открытых источников

Во время пресс-конференции сербскому лидеру Александру Вучичу задали вопрос, удивлен ли он тем, что Украина не получила зеленого света на членство в НАТО во время саммита в Литве. Вучич указал, что не собирается вмешиваться в дела великих держав, однако добавил, что ЕС что-то готовит для Украины.


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"Они готовят большие и отличные вещи для Украины, большие подарки на конец года, по крайней мере, что касается ЕС", — сказал президент Сербии Александар Вучич, однако не уточнил, что предложат Украине ее союзники.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия возмущена из-за решения Сербии отправить оружие Украине. В МИД РФ заявили, что Кремль внимательно следит за сербскими ракетами, полученными Украиной. Министр обороны Сербии Милош Вучевич отрицает обвинения, указав, что Сербия продает оружие разным странам, которые, возможно, поставляют его дальше Украине. По его словам, у России не должно быть вопросов к Сербии, а к тем странам, которые продают вооружение непосредственно для Украины.

Также "Комментарии" писали о Зеленском, который резко выразился перед началом саммита НАТО в Вильнюсе. На слова президента Украины отреагировали Соединенные Штаты. Представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что "есть разочарование и желание быстро окончить войну", поэтому с пониманием относится к заявлениям Владимира Зеленского.



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Источник: https://rtv.rs/sr_ci/politika/narednih-dana-ocekujem-sastanak-sa-stoltenbergom_1460040.html
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