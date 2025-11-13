«Президент Зеленский тяжело работает»: эксгенсек НАТО Столтенберг прокомментировал коррупционный скандал в Украине

Западные партнеры Украины продолжают реагировать на сообщения о коррупции в "Укрэнерго". Среди тех, кто прокомментировал возможность ослабления помощи Украине после сообщений о разоблачении коррупционных фактов, бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В настоящее время он возглавляет министерство финансов Норвегии. Столтенберг подчеркнул, что правильной реакцией было бы не сокращение помощи Украине, сообщает Общественное.

"Я знаю, что президент Зеленский тяжело работает по борьбе с коррупцией, и мы должны поддерживать его в этих усилиях. Правильной реакцией является не уменьшение поддержки Украины, а продолжение существенной экономической и военной поддержки и помощи в борьбе с коррупцией", — сказал Столтенберг.

Норвежский министр подчеркнул, что его страна оказывает существенную поддержку Украине, в том числе через механизмы НАТО. Столтенберг уверен, что эти механизмы делают все возможное, чтобы деньги доходили по назначению и использовались для защиты Украины.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии", венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что после резонансного коррупционного скандала в Укрэнерго Венгрия "точно не поддастся финансовым требованиям и шантажу украинского президента".

Орбан сказал, что "венгерский народ больше не будет направлять свои финансы украинцам". В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на это заявление Орбана и напомнили о его коррупционных скандалах из прошлого.

Издание "Комментарии" также сообщали, что министр экономики Дании отметила важность и дальше укреплять оборону Украины, но параллельно проводить все антикоррупционные реформы. Стефани Лозе подчеркнула, что Европейский Союз должен продолжать поддерживать Украину, в то же время наша страна должна постоянно работать над реформами, укреплением институтов и борьбой с коррупцией.