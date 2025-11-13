«Президент Зеленський тяжко працює»: ексгенсек НАТО Столтенберг прокоментував корупційний скандал в Україні

Західні партнери України продовжують реагувати на повідомлення про корупцію в Укренерго. Серед тих, хто прокоментував ймовірність послаблення допомоги Україні після повідомлень про викриття корупційних фактів, колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

Єнс Столтенберг. Фото: з відкритих джерел

Зараз він очолює міністерство фінансів Норвегії. Столтенберг наголосив, що правильною реакцією було б не скорочення допомоги Україні, повідомляє Суспільне.

"Я знаю, що президент Зеленський тяжко працює у боротьбі з корупцією, і ми повинні підтримувати його в цих зусиллях. Правильною реакцією є не зменшення підтримки України, а продовження надання істотної економічної та військової підтримки й допомагати у боротьбі з корупцією", — сказав Столтенберг.

Норвезький міністр наголосив, що його країна надає істотну підтримку Україні, в тому числі через механізми НАТО. Столтенберг впевнений, що ці механізми роблять усе можливе, щоб гроші доходили за призначенням і використовувались для захисту України.

Нагадаємо, як повідомляв портал "Коментарі", угорський прем’єр Віктор Орбан заявив, що після резонансного корупційного скандалу в Укренерго Угорщина "точно не піддасться фінансовим вимогам та шантажу українського президента".

Орбан сказав, що "угорський народ більше не спрямовуватиме свої фінанси українцям". У Міністерстві закордонних справ України відреагували на цю заяву Орбана і нагадали про його корупційні скандали з минулого.

Видання "Коментарі" також повідомляли, що міністр економіки Данії наголосила на важливості й надалі зміцнювати оборону України, але паралельно проводити всі антикорупційні реформи. Стефані Лозе наголосила, що Європейський Союз має продовжувати підтримувати Україну, водночас наша країна повинна невпинно працювати над реформами, зміцненням інститутів та боротьбою з корупцією.