Прямая угроза: как министр Литвы отреагировал на российских военных в Беларуси

Российские войска, прибывающие в Беларусь для, по словам Москвы и Минска, совместных военных учений, представляют прямую угрозу Литве. Такое заявление сделал министр обороны члена НАТО Литвы Арвидас Анусаускас. Об этом сообщает Reuters.

Министр национальной обороны Литвы Арвидас Анусаускас - Reuters

"В нынешней ситуации мы рассматриваем введение российских вооруженных сил в Беларусь не только как дестабилизирующий фактор ситуации безопасности, но и как еще большую прямую угрозу для Литвы", – написал Арвидас Анусаускас в Facebook.

Российские войска выражают обеспокоенность, что они "потенциально" могут быть использованы для нападения на соседнюю Украину, заявил во вторник, 18 января, высокопоставленный представитель Госдепа.

Как сообщали ранее "Комментарии", Россия и Беларусь проведут совместные военные учения в феврале. Такое заявление сделал самопровозглашенный белорусский лидер Александр Лукашенко на фоне роста напряженности между Востоком и Западом из-за Украины. Россия, близкий союзник Беларуси, обеспокоила Запад и Киев наращиванием войск у границ Украины и шквалом угрожающей риторики, что вызывает опасения по поводу планов вторжения. Москва отрицает такой план, но использовала противостояние для агитации за гарантии безопасности от Запада, включая прекращение расширения НАТО и обещание не давать Украине право вступления в НАТО.

Также "Комментарии" писали, что Россия обвиняет НАТО в создании напряженности между Западом и Востоком. Россия выдвинула свои требования по гарантиям безопасности в Европе 30 союзникам НАТО, но настаивала, что это не ультиматумы после интенсивных переговоров с Соединенными Штатами в Женеве.

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