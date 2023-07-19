Пять европейских союзников приняли неприятное решение для Украины - СМИ

Пять стран центральной Европы хотят продлить запрет на ввоз украинского зерна до конца года. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Министры европейских стран. Фото: Альберт Завада/EPA

В мае Европейский союз разрешил запретить внутренние продажи украинского зерна, в частности, это касалось подсолнечника, кукурузы, рапса и пшеницы. Несмотря на это, транзитные перевозки через территории этих стран в другие государства были разрешены.

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Этот запрет должен был продолжаться до 15 сентября, однако теперь по меньшей мере пять стран ЕС хотят продлить этот запрет до конца года. Пятерку стран составляют Венгрия, Польша, Словакия, Румыния и Болгария.

Согласно изданию Reuters Министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявил, что эти страны подписали совместную декларацию о продлении запрета по меньшей мере до конца года. Эти договоренности будут озвучены на переговорах с Еврокомиссией.

Кроме этих стран, запрет поддерживают другие страны Европы, не принадлежащие к ЕС. В частности, это касается Молдовы, которая хоть и поддерживает Украину в политическом плане, однако указывает на проблемы, которые создает украинское зерно для местных фермеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия вышла из зерновой сделки, которая позволяла Украине экспортировать зерно через Черное море в страны Африки, Азии и Европы. Такое решение подвергли критике мировые лидеры. Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что это "большая ошибка" Путина. Финляндия назвала это "очень жалким" шагом, а африканская страна обвинила Россию указав, что это удар в спину.

Также "Комментарии" писали о Кремле, который отреагировал на слова президента ЮАР об угрозах из Москвы.