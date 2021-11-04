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Разрушительное извержение вулкана на Канарах сняли с близкого расстояние (ВИДЕО)

Кубре-Вьеха продолжает извергаться уже на протяжении семи недель

сегодня, 19:25
Автор:

Денис Подставной
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В Сети показали, как выглядит извержение вулкана на испанском острове Пальма с высоты. Об этом пишет издание УНИАН.

Разрушительное извержение вулкана на Канарах сняли с близкого расстояние (ВИДЕО)

Лава. Фото из открытых источников

На кадрах опубликованного видеоролика можно увидеть активную фазу извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Во время этого из его жерла наружу вырывается столб пепла, раскалённой лавы и дыма. 

Сообщается, что вулкан выбрасывает свое содержимое на высоту более четырех сотен метров. 

Для справки: извержение на Канарских островах продолжается уже на протяжении семи недель. За это время потоки раскалённой вулканической породы успели достичь океана, уничтожить более двух с половиной тысяч зданий и опустошить примерно 970 гектаров сельскохозяйственных угодий. Многие местные жители были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться. Вулканический пепел покрыл большую территорию на острове. К его уборке были привлечены испанские военнослужащие. 

Ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Колумбии из-за проливных дождей образовались оползни. Стихия уничтожила несколько домов. Более десяти человек погибли под завалами, многие получили ранения различной степени тяжести. Судьба по меньшей мере пятнадцати человек остается неизвестной. Сотрудники спасательной службы работают на месте происшествия. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что на Боливию обрушился мощный шторм. Стихия принесла с собой обильные осадки в виде града. Слои льда покрывают землю будто снег. В связи с непогодой движение транспортных средств оказалось затруднено. Водители автомобилей маневрировали среди ледяных потоков. 


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Источник: https://www.unian.net/pogoda/news/izvergayushchiysya-na-kanarah-vulkan-snyali-s-pomoshchyu-dronov-video-sinoptik-11598742.html
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